Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. Що відомо про скандал навколо оборонних закупівель, розповідає 24 Канал.

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Радіна зазначила, що разом з колегами з антикорупційного комітету заслухали Міністра оборони щодо закупівель харчування для військових. За її словами, Резніков "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова,

– написала голова антикорупційного комітету ВРУ.

Зверніть увагу! Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що відповідальний за закупівлі Богдан Хмельницький був відсторонений від посади у грудні 2022 року і звільнений у 20 числах січня 2023 року.

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Коротко про скандал навколо оборонних закупівель