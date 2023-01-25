Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. Що відомо про скандал навколо оборонних закупівель, розповідає 24 Канал.
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Радіна зазначила, що разом з колегами з антикорупційного комітету заслухали Міністра оборони щодо закупівель харчування для військових. За її словами, Резніков "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".
Звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова,
– написала голова антикорупційного комітету ВРУ.
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Коротко про скандал навколо оборонних закупівель
- "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, яка була укладена 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин.
- Журналісти порівняли ціни з тими, що в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- У Міноборони повідомили, що проводять службову перевірку. Також відомство готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- НАБУ та САП розслідують можливі зловживання у Міністерстві оборони та відкрили кримінальне провадження.
- Олексій Резніков вже відреагував на опубліковане ЗМІ розслідування. Міністр оборони заявив, що скандал із закупівлями продуктів для військових – штучний. Також Резніков впевнений, що це інформаційна атака проти відомства.
- 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Саме він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.
- У Верховну Раду внесли законопроєкт про прозорість оборонних закупівель.