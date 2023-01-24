Про них розповів народний депутат Ярослав Юрчишин, зауваживши, що публікує лише те, що не становить держаної таємниці. Засідання пройшло за участі міністра оборони Олексія Резнікова, представників міністерства, НАЗК, НАБУ та Рахункової палати.

Увага Це інформаційна атака під штучним приводом, – Резніков про скандал у Міноборони

Коротко про ключове:

відповідальний за закупівлі Богдан Хмельницький був відсторонений від посади у грудні 2022 року і звільнений у 20 числах січня 2023 року;

наразі контракти на харчування військових на 2023 рік ще не діють, постачання здійснюється за параметрами 2022 року. Оскільки в контрактах було виявлено велику кількість неточностей, вони проходять перевірку та експертизу;

сферу закупівель перевіряє і Державна аудиторська служба (за запитом Міністра) і планує перевіряти Рахункова палата (за запитом голови комітету Анастасії Радіної);

правоохоронні та антикорупційні органи задоволені співпрацею з міністерством по розслідуванню цих справ.

Нардеп зауважив, що поки Хмельницький очолював департамент, питання були. Через це НАЗК навіть склало адміністративний протокол.