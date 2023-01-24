О них рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин. Известно, что заседание прошло при участии министра обороны Алексея Резникова, представителей министерства, НАПК, НАБУ и Счетной палаты.

Внимание Это информационная атака под искусственным предлогом, – Резников о скандале в Минобороны

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