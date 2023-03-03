Про призначення стало відомо з указу президента, повідомляє 24 Канал. Зауважимо, що про відставку Камишіна з посади голови правління Укрзалізниці стало відомо кілька днів тому.

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Призначити Камишіна Олександра Миколайовича Радником Президента України (поза штатом), – йдеться в документі від 3 березня.

Коротко про відставку Камишіна з УЗ

27 лютого повідомляючи про свою відставку та пояснюючи причини цього рішення, Камишін казав, що очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Нагадаємо, що Олександра Камишіна було призначено в.о голови правління "Укрзалізниці" у серпні 2021 року, а вже в березні 2022 року він повідомив про призначення на постійній основі протягом чотирьох років.

Що ще відомо про новопризначеного радника

З квітня 2012 року по квітень 2019 року Камишін обіймав посаду менеджера з інвестицій SCM, власником якої є бізнесмен Рінат Ахметов. А також був членом наглядової ради компанії Portinvest. З січня 2020 року – керуючий партнер Fortior Capital.

До цього він працював в KPMG на посаді аудитора (2006 – 2008 роки), в фонді Томаша Фіали Dragon Capital, генеральним директором KMZ Industries.