Попередньо, Федоров стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

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Як розповів нардеп Ярослав Железняк, кандидатуру Федорова на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні.

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Додамо, що Верховна Рада України 20 березня відправила у відставку ще двох міністрів. Мовиться про Павла Рябікіна та Михайла Федорова.

Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Крім того, парламент звільнив з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. За відставку Шкарлета проголосували 295 нардепів. Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.

Сам Шкарлет раніше не коментував інформацію про свою відставку. Однак сьогодні написав, що його термін перебування на посаді міністра закінчився. Проте він і далі збирається працювати у сфері освіти і науки України.