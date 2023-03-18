Це підтвердив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Кадрові зміни в уряді очікують уже наступного тижня.
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Коли Рада розгляне заяви міністрів
Руслан Стефанчук зазначив, що заяви від міністрів освіти й науки, стратегічних галузей промисловості й цифрової трансформації розглянуть на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради наступного тижня.
Після отримання відповідного подання, депутати розглянуть призначення нових міністрів.
Усі заяви будуть розглянуті, згідно із законом, на найближчому пленарному засіданні. Нових міністрів буде призначено невідкладно з моменту отримання відповідного подання,
– повідомив Стефанчук.
Заява Сергія Шкарлета / Фото Руслана Стефанчука
Заява Павла Рябікіна / Фото Руслана Стефанчука
Заява Михайла Федорова / Фото Руслана Стефанчука
Кадрові зміни в уряді: головне
- Сергія Шкарлета на посаді міністра освіти та науки України, ймовірно, замінить директор Малої академії наук та доброволець у складі 95-ї бригади ДШВ Оксен Лісовий, який поєднує зараз роботу з військовою службою. Шкарлет обіймає посаду міністра з грудня 2020 року;
- Павла Рябікіна на посаді міністра стратегічних галузей промисловості, ймовірно, замінить колишній голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, який пішов у відставку 27 лютого 2023 року. Рябікін очолює Мінстратегпром з листопада 2021 року;
- Глава Мінцифри Михайло Федоров після відставки буде призначений на нову посаду – віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України. Таким чином він отримає більше повноважень.