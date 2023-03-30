Користувачі застосунку тепер зможуть керувати пристроями, які підключені до їхніх комп'ютерів Mac через Bluetooth, WiFi або USB.

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Основні функції

Оновлення розширює моніторинг зовнішніх дисків , зокрема, флеш-накопичувачів та SD-карток, показує вільне місце на зовнішніх дисках та дозволяє швидко видаляти приховані службові файли, які були автоматично згенеровані, заощаджуючи вільне місце на носіях.

, зокрема, флеш-накопичувачів та SD-карток, показує вільне місце на зовнішніх дисках та дозволяє швидко видаляти приховані службові файли, які були автоматично згенеровані, заощаджуючи вільне місце на носіях. Також новий моніторинг дозволяє безпечно від’єднувати всі зовнішні пристрої одночасно. Ця функція допомагає запобігти втраті даних і гарантує, що користувачі можуть швидко від'єднати диски без шкоди для своїх файлів.

одночасно. Ця функція допомагає запобігти втраті даних і гарантує, що користувачі можуть швидко від'єднати диски без шкоди для своїх файлів. Простий моніторинг вільного місця на iPhone та iPad . Користувачі можуть побачити детальну інформацію про відсоток заряду акумулятора та стан Сховища на iPhone та iPad. Монітор також пропонує корисні поради щодо того, як швидко очистити ці пристрої, щоб звільнити більше місця у Сховищі.

. Користувачі можуть побачити детальну інформацію про відсоток заряду акумулятора та стан Сховища на iPhone та iPad. Монітор також пропонує корисні поради щодо того, як швидко очистити ці пристрої, щоб звільнити більше місця у Сховищі. До того ж користувачі можуть перевіряти стан своїх iPhone та iPad без необхідності фізично під’єднувати їх до Mac за допомогою кабелю . Усе, що потрібно зробити, це переконатися, що пристрої під’єднані до однієї мережі Wi-Fi та використовують той самий Apple ID, що і їхні комп'ютери Mac.

. Усе, що потрібно зробити, це переконатися, що пристрої під’єднані до однієї мережі Wi-Fi та використовують той самий Apple ID, що і їхні комп'ютери Mac. Функція дозволяє користувачам відстежувати відсоток заряду батареї Bluetooth-пристроїв, які підключені до їхніх комп’ютерів Mac, таких як мишки, клавіатури та навушники. Якщо заряд батареї пристрою знижується, він буде виділятися червоним кольором, щоб нагадати про необхідність заряджання.

Як працюють нові функції моніторингу: відео

Монітор під’єднаних пристроїв є частиною Меню у застосунку CleanMyMac, який доступний безплатно для всіх користувачів Mac починаючи з версії macOS 10.13 і вище, незалежно від того, чи є в них активна підписка на продукт, чи ні.

У Mac App Store та Setapp оновлення буде доступне протягом декількох днів. Однак з офіційного сайту нову версію можна завантажити вже зараз.