Загалом таких VIP-акаунтів 35. Вони користуються підвищеною видимістю у стрічках, а інженери, як повідомляється, навіть пішли на зміни коду, щоб забезпечити їм краще відображення у вкладці "Для вас".

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Хто в списку

Цей таємний список привілейованих користувачів з часом змінювався, повідомляє Platformer. Оскільки зміни могли бути пов'язані зі співробітниками, які мали доступ до кожної його версії, видання оприлюднило не всі імена, які вдалося перевірити, намагаючись захистити джерело витоку документів.

Серед них, крім Ілона Маска:

Акаунт гравця НБА Леброна Джеймса.

Депутатка Александрії Окасіо-Кортес.

Інвестор Twitter Марк Андрессен.

Акаунт спільноти Tesla.

Сторінка президента США Джо Байдена.

Також зросла популярність акаунтів @dril, коміка Jaboukie Young-White та YouTube-блогера MrBeast.

Те ж саме стосується акаунтів консерваторів Бена Шапіро і @Catturd2, якого видання Rolling Stone нещодавно назвало "королем постів у Twitter MAGA" (тобто на підтримку Трампа).

Також там можна знайти акаунти журналістів Метта Іглесіаса, Глена Грінвальда, Ноа Сміта й Адріана Войнаровскі.

Platformer пише, що VIP-список був "спочатку створений для моніторингу активності впливових користувачів Twitter", коли компанія намагалася розвіяти підозри в тому, що вона накладає "тіньові бани" на певних користувачів, щоб зменшити їхню видимість на платформі. Однак неясно, чому саме ці сторінки потрапили в список, а не якісь інші. Хай там як, але тепер зрозуміло, чому алгоритм Twitter так часто рекомендує твіти деяких користувачів.

Що цікаво, Маск неодноразово обіцяв зробити алгоритми рекомендацій Twitter відкритими. Він також заявив, що незабаром лише платні підписники Twitter Blue будуть з'являтися в алгоритмічній стрічці "Для вас". Неясно, чи вплине ця зміна також на VIP-список користувачів, які регулярно отримують привілеї у стрічці, але деякі акаунти зі списку, такі як Джо Байден і MrBeast, наразі пройшли верифікацію, але не платять за Twitter Blue.