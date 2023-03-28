В мережі опинився не весь код, а лише деяка його частина. Крім того, архів уже видалено після того, як соціальна мережа подала запит на захист авторських прав за законом про авторське право (DMCA).

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Що відомо

New York Times зазначає, що код, можливо, був у відкритому доступі протягом декількох місяців до того, як його видалили. У профілі GitHub, пов'язаному з вилученням за правилами DMCA, вказано єдиний (непублічний) внесок у код з початку січня. Ім'я облікового запису вказано як "FreeSpeechEnthusiast", що, вочевидь, є натяком на генерального директора Twitter Ілона Маска, який називає себе "абсолютистом свободи слова".

Окрім вимоги до GitHub видалити код, Twitter подав позов до суду в Каліфорнії, намагаючись знайти відповідальну особу. Bloomberg повідомляє, що в заяві міститься прохання зобов'язати GitHub розкрити імена, адреси, номери телефонів, електронні адреси, профілі в соціальних мережах та IP-адреси користувачів.

GitHub не каже, чи виконає він вимогу Twitter. Відмовчується й сама соцмережа, пресслужба якої вже давно розформована. Віднедавна компанія на всі запити журналістів автоматично відповідає лише одним не зовсім пристойним емодзі.

Початковий код є однією з найбільш захищених комерційних таємниць компаній. Оприлюднення його ризикує розкрити вразливості програмного забезпечення для потенційних зловмисників, а також може дати конкурентам перевагу, оскільки вони зможуть бачити непублічну внутрішню роботу. Найцікавіше, що Ілон Маск раніше сам обіцяв (і не виконав), що зробить твітер сервісом із відкритим кодом, а тепер протестує проти цього.