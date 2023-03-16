24 канал склав список застосунків та функцій, які найбільше знижують заряд акумулятора вашого смартфона. Деякі з них можуть здатися критично важливими, а без деяких можна обійтися чи обмежити їхню роботу.

Цікаво Що робити, якщо домашній Wi-Fi працює повільно: прості поради

Facebook

Одна з найпопулярніших у світі соцмереж, як давно відомо, здатна формувати неабияку залежність у користувачів, хоча їй і далеко до TikTok. Вона потрапляє до нашого списку як програма, що споживає дуже багато енергії. Facebook здатен вже до середини дня залишити вас із 10 відсотками енергії.

Нещодавнє викриття Facebook є тому підтвердженням. Користувачі смартфонів роками звинувачували додаток Messenger у тому, що він розряджає батареї, а потім колишній працівник корпорації фактично підтвердив це, подавши позов проти компанії.

Ігри

Мабуть, у кожного були випадки, коли ви сиділи десь у залі очікування або просто не мали чим зайнятися, і запускали на телефоні щось на кшталт Candy Crush чи 2248, щоб убити час. Хоча просуватися вгору по турнірній таблиці може бути весело та приємно, ці ігрові програми з їхньою графікою та підключенням до інтернету сильно розряджають батарею. Якщо ви хочете заощадити заряд акумулятора, варто обмежити такий спосіб використання смартфона.

Яскравість екрана

Цілком очевидна річ. Яскравий екран дозволяє краще бачити, що ви робите на екрані, але на його підтримку витрачається багато енергії, особливо на максимальному рівні. Висока яскравість може знадобитися на вулиці, щоб компенсувати сонячні промені, але якщо ви перебуваєте в приміщенні, особливо малоосвітленому, потреби в цьому немає – яскравість можна зменшити й заощадити заряд.



Максимальна яскравість негативно впливає на час життя батареї / Фото 24 каналу

Увімкнення Bluetooth

Останніми роками широко поширилися різні аксесуари та гаджети з підтримкою Bluetooth, наприклад, портативні колонки або бездротові навушники, які ми підключаємо до наших телефонів. Після використання не забувайте вимикати Bluetooth. Це не найшвидший спосіб розрядки акумулятора, але тримати його ввімкненим, коли ви ним не користуєтесь – марна трата ресурсів батареї.

VPN

Сьогодні це дуже популярна технологія. Хтось намагається забезпечити анонімність у мережі, хтось хоче отримати доступ до заблокованих ресурсів тощо. Як і більшість програм, VPN залишається на зв'язку у фоновому режимі та витрачає заряд акумулятора. Не забувайте вимикати VPN, коли він вам уже непотрібен.

Сервіси геолокації

GPS – одна за найбільш корисних технологій. Вона забезпечує роботу карт, щоб допомогти нам добратися до потрібного місця, полегшує роботу величезної кількості додатків (наприклад, ви можете викликати таксі в точку, де знаходитесь, а не вводити адресу вручну) та інше.

Однак, якщо GPS та інші програми, що визначають місцезнаходження, увімкнені постійно, вони можуть розряджати батарею. Одним з можливих рішень може стати попереднє завантаження потрібної вам ділянки карти, щоб потім користуватися нею в автономному режимі.

Spotify

На жаль, Spotify, який ми всі так любимо за його чудові рекомендації та списки відтворення, є одним з найбільших "вбивць" акумуляторів. Довгі години прослуховування – це чудово, але так заряд вашого акумулятора не протримається довго.



Spotify / Фото Unsplash

Snapchat

Ще один відомий пожирач енергії. Його камера та служба визначення місцезнаходження, які ви вмикаєте під час використання Snapchat, споживають багато заряду акумулятора. В Україні цей додаток зараз вже не такий популярний, уступивши місце Instagram та TikTok.

Netflix

Перегляд цілих сезонів улюбленого серіалу на Netflix через Wi-Fi – це весело і цікаво, поки ви не отримаєте сповіщення про низький заряд акумулятора. Завдяки використанню даних і відтворенню у високій якості, цей сервіс висмоктує заряд акумулятора дуже й дуже швидко. Якщо є така можливість (а головне – потреба економити заряд телефона), краще переглядати контент на ноутбуці чи телевізорі.