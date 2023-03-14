Погане місце

Роутер є радіопередавачем, для якого важливий прямий сигнал. А точніше, щоб ваш пристрій працював краще, роутер найкраще розташувати якомога ближче до необхідної техніки (наприклад, до ноутбука або смарттелевізора). Також, варто врахувати, що стіни, шафи, а іноді навіть і полиці, можуть послабити інтернет сигнал. Тому постарайтеся встановити ваш роутер на максимально відкритому місці без можливих перешкод.

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Для того, щоб поліпшити сигнал у двоповерховому будинку, можна спробувати поставити Wi-Fi роутер якомога вище. Також не варто розташовувати роутер десь у кутку будинку, так би мовити "з краю". Тоді сигнал буде передаватися не тільки в будинок або квартиру, а й на вулицю, або сусідам, відповідно, дальня частина вашого житла буде "обділена" хорошим інтернетом.

Змініть канал

Варто знати, що сигнал Wi-Fi ділиться на канали. Різні роутери будуть використовувати який-небудь один канал для зв'язку з ґаджетами. Вибір каналу також може вплинути на швидкість вашого інтернету, особливо якщо до Wi-Fi підключено багато пристроїв.

Сам процес перепідключення нескладний, однак він відрізняється в різних виробників і навіть на різних пристроях однієї компанії. Тому найкраще знайти відповідні інструкції на офіційному сайті компанії.

Використовуйте кабелі

Ця порада також максимально проста, але можливо хтось нею нехтує. Для стабільного інтернет-підключення, спробуйте під'єднати через кабель Ethernet ті пристрої, які не будуть надалі пересуватися (наприклад, телевізори, ПК або приставки). За допомогою кабелю ви зможете забезпечити максимальну швидкість для вашого пристрою.

Такі кабелі коштують недорого і продаються з великим запасом довжини – можна провести його в будь-яку кімнату й сховати в непомітних місцях.

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Змініть напрямок антен

Якщо на вашому роутері є антени, то вони також зможуть допомогти збільшити швидкість Wi-Fi. Розташування антен також залежить від того, де розташований роутер – у квартирі чи будинку. Якщо роутер розташований у квартирі, розташуйте ваші антени вертикально – так сигнал буде поширюватися в сторони (не забуваємо також про першу пораду). А якщо ви перебуваєте в приватному будинку, особливо де кілька поверхів, варто залишити одну антену вертикально, а іншу горизонтально, щоб сигнал поширювався і між поверхами.

Якщо ви живете в доволі великому будинку, краще придбати два роутери, щоб на всій території був гарний інтернет-сигнал.

Оновіть роутер

Якщо з усього перерахованого вище вам нічого не допомогло, то, найімовірніше, вам потрібно поміняти ваш старий роутер на новий пристрій. Прогрес не стоїть на місці, і ґаджетів на ринку дуже багато. Тому, якщо ваш роутер служить вам уже багато років, краще розглянути варіант заміни пристрою на новіший і потужніший. Роутери коштують не дуже дорого, але ця заміна збереже вам багато нервів та часу.