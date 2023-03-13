Перевіряйте

Незалежно від того, де ви перебуваєте – у магазині, ресторані чи музеї – завжди запитуйте у працівників закладу правильну назву мережі та пароль. Для перехоплення даних зловмисники можуть створити фейкову мережу, назва якої буде дуже схожою на справжнє підключення. Будьте особливо обережними, якщо відкритий Wi-Fi не захищений протоколом WPA, WPA2 або WPA3, оскільки таке з'єднання не буде шифруватись і сторонні зможуть легко отримати доступ до вашої конфіденційної інформації. Перевірити тип протоколу шифрування можна у властивостях мережі.

Цікаво Підозрюєте, що хтось підключився до вашого Wi-Fi? Ось, як це перевірити

Оберіть HTTPS

Варто стежити, щоб вебсторінки, які ви відвідуєте, використовували протокол https. Це дуже легко перевірити: https відображатиметься як частина вебадреси на початку адресного рядка або у вигляді замка. Наявність у сайту або конкретної сторінки дійсного цифрового сертифіката та сучасного шифрування SSL/TLS значно знижує ймовірність атак на пристрій користувача.



Обирайте сайти, що підтримують протокол https / Фото 24 каналу

Оновлюйтесь

Для надійного захисту від загроз слід регулярно оновлювати браузер, програми та антивірус. Завдяки оновленням ви отримуєте актуальні вдосконалення систем безпеки для ефективнішого захисту.

Не обмінюйтеся конфіденційною інформацією

Не використовуйте відкритий Wi-Fi для доступу до важливих даних, електронної пошти, входу до облікових записів, введення паролів, здійснення операцій в онлайн-банкінгу, надсилання документів або будь-яких інших конфіденційних даних. Такі операції варто робити з дому, або з будь-якої іншої довіреної точки доступу, захищеної складним унікальним паролем.

Вибирайте мережі вручну

Переконайтеся, що ваш пристрій налаштований на вибір Wi-Fi вручну, а не на автоматичне підключення. Якщо ви вже використовували певну точку доступу раніше, пристрій може автоматично з'єднатися з нею. Саме тому для відкритих Wi-Fi варто використовувати функцію "Забути мережу" – це дасть змогу уникнути непомітного для користувача підключення до інтернету.

Використовуйте VPN

Якщо ви турбуєтеся про безпеку своїх даних, скористайтеся VPN. Цей інструмент здійснює шифрування з'єднань, щоб зловмисники не могли перехопити та прочитати електронні листи, викрасти конфіденційну інформацію або відстежити ваші дії. Сьогодні є безліч рішень, які пропонують як платні, так і безплатні послуги.



Використовуйте послуги VPN-сервісу для додаткового захисту / Фото Freepik

Захист облікового запису

Якщо ви все-таки відвідали свої сторінки в соцмережах чи на інших сайтах, не зайвим буде впевнитися, що за час вашого з'єднання ніхто не перехопив потік даних. Тут допоможе функція "Подивитися активні сеанси", яка доступна в багатьох сучасних сервісах, у тому числі й у месенджерах. Вона дає змогу перевірити де, коли та з яких пристроїв здійснювався вхід в акаунт.

Крім того, не забудьте про двофакторну аутентифікацію. Вона актуальна взагалі для будь-яких випадків, а не лише у випадку використання публічного Wi-Fi.

Вимикайте підключення

Якщо ви вже виконали всі необхідні дії в інтернеті і підключення до відкритого Wi-Fi вам більше не потрібне, краще вимкніть його. Що довше ви будете підключені до відкритої мережі, то більша ймовірність того, що кіберзлочинці намагатимуться отримати доступ до ваших даних.