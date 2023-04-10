Як повідомляє 24 Канал, нещодавнє дослідження, проведене компанією Home Security Heroes з використанням платформи для підбору паролів на основі ШІ під назвою PassGAN, показало, що багато паролів можна зламати за допомогою ШІ за шокуюче короткий проміжок часу.

Безпека понад усе Як легко створити надійний пароль

PassGAN зміг розгадати 51% паролів, які він намагався зламати, менш ніж за 60 секунд. Ще більш вражаючим є те, що він зміг розгадати 71% паролів менш ніж за один день. У дослідженні було використано PassGAN для розкриття 15,6 мільйона паролів, і результати виявилися вражаючими.

Але як створити пароль настільки стійкий, щоб він видався не по зубах навіть штучному інтелекту? Ключ до успіху – зробити ваші паролі довгими та складними.

Яким має бути "незламний пароль" у 2023 році

Експерти підготували рекомендації, які допоможуть придумати надійний пароль.

Використовуйте паролі довжиною не менше 12 символів.

Пароль має містити комбінацію великих і малих літер, цифр і символів. 12-символьний пароль, що складається лише з цифр, можна зламати менш ніж за 25 секунд, але використання комбінації великих і малих літер збільшує цей час до 289 років.

Якщо ви додасте цифри, великі і малі літери та символи, ваш пароль може бути захищений від ШІ протягом 30 000 років.

Згідно з дослідженням, пароль з 18 символів, що використовує лише малі літери, може бути захищеним від ШІ протягом 22 мільйонів років, а додавання великих літер збільшує цей захист до 7,23 мільярда років. Це наголошує на важливості використання довгих, складних паролів для захисту ваших онлайн-акаунтів.

Як ще більше захистити свій обліковий захист

На додаток до використання надійних паролів, інші найкращі практики для захисту акаунта включають використання двофакторної автентифікації (2FA), коли це можливо.

2FA – це ще один рівень безпеки вашого облікового запису, адже це потребує надсилання коду на ваш телефон, або взаємодії зі спеціальним застосунком. Це забезпечує додатковий захист від несанкціонованого доступу, навіть якщо ваш пароль було скомпрометовано.

Ще одне важливе правило – не використовувати один і той самий пароль для кількох облікових записів і програм . Слідуючи цьому правилу ви уникнете ситуації коли викриття одного пароля може вплинути на кілька ваших акаунтів.

. Слідуючи цьому правилу ви уникнете ситуації коли викриття одного пароля може вплинути на кілька ваших акаунтів. Також рекомендується використовувати автоматично згенеровані паролі , коли це можливо.

, коли це можливо. Крім того, пам'ятайте, що регулярне оновлення паролів допоможе залишатися у безпеці. Особливо це актуально для банківських та інших фінансових застосунків.

Нарешті, важливо бути обережним при вході у фінансові та інші конфіденційні програми через публічні мережі Wi-Fi, оскільки ці мережі можуть бути вразливими до злому і шпигунства.

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Підсумок

Насамкінець, захист ваших онлайн-акаунтів за допомогою надійних паролів є як ніколи важливим в епоху штучного інтелекту. Використання довгих, складних паролів з поєднанням великих і малих літер, цифр і символів має важливе значення для запобігання швидкому зламу за допомогою ШІ.

Увімкнення двофакторної автентифікації, уникнення повторного використання паролів, використання автоматично згенерованих паролів та обережне поводження з громадським Wi-Fi також є важливими заходами для посилення вашої безпеки в Інтернеті.