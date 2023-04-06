Як це працюватиме

Google планує додати в Play Store поле, яке відправлятиме користувачів на веб-сторінку для видалення облікового запису. Творці застосунків повинні розробити простий механізм, який дозволить користувачам зручно видаляти свої дані.

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Політика супроводжується кількома застереженнями, про які розробники повинні знати. Тимчасової деактивації або заморожування облікових записів буде недостатньо для виконання вимоги, і розробники повинні також видалити дані користувачів разом з їхніми обліковими записами, якщо тільки у них немає законних причин зберігати їх. Це можуть бути юридичні вимоги або вимоги безпеки, але розробники повинні будуть розкрити, як вони зберігають дані користувачів.

Коли вимоги набудуть чинності

Хоча це значна зміна, Google надала розробникам графік, за яким вони повинні виконати ці вимоги. "Перший крок" вимагає від розробників додати більше інформації про свої практики видалення даних до 7 грудня, використовуючи існуючу форму безпеки даних Google. Користувачі зможуть побачити, як застосунок обробляє видалення облікових записів і даних "на початку наступного року". Однак розробники можуть подати заявку на продовження терміну до 31 травня 2024 року.

Google фактично йде слідами Apple, яка оголосила про аналогічну політику в жовтні 2021 року. Політика Apple набула чинності в червні 2022 року і також вимагає, щоб додатки надавали користувачам можливість видаляти свої облікові записи. Однак, на відміну від політики Google, політика Apple не передбачає, що користувачі повинні мати можливість видаляти свої акаунти через Інтернет.

Компанії серйозніше ставляться до безпеки даних користувачів

Останніми роками питання видалення даних і конфіденційності користувачів набули особливої актуальності, оскільки користувачі дедалі більше занепокоєні тим, як застосунки та онлайн-сервіси поводяться з їхньою особистою інформацією. Політика Google і Apple є частиною більш широких зусиль, спрямованих на розширення можливостей користувачів і надання їм більшого контролю над своїми даними. Оскільки все більше людей покладаються на застосунки в різних аспектах свого життя, потреба в надійних заходах захисту конфіденційності даних стає першочерговою.

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Запровадження компанією Google вимоги щодо видалення даних користувачів у магазині Play Store є важливим кроком на шляху до надання більшого контролю над даними у програмах. Це узгоджується з аналогічними зусиллями Apple і відображає зростаючий акцент на конфіденційності користувачів у технологічній галузі. Розробники повинні бути готовими дотримуватися нового правила і надавати користувачам легкодоступні можливості для видалення своїх облікових записів як у додатку, так і в Інтернеті.