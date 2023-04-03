З того часу мобільний телефон значно еволюціонував. 24 Канал нагадує, що перший комерційний мобільний телефон, Motorola Dynatac 8000X, був випущений через 11 років у 1984 році. Він важив 790 грамів, працював 30 хвилин у режимі розмови і не мав можливості обмінюватися повідомленнями чи фотографувати.

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Коротко про історичний дзвінок

Це був телефонний дзвінок, який змінив світ. Коли Мартін Купер зателефонував своєму конкуренту, Джоелу Енгелю з Bell Laboratories в AT&T – був моментом тріумфу для Купера, який телефонував, щоб повідомити, що його команда розробила функціональний портативний телефон.

У нещодавньому інтерв'ю агентству Bloomberg Купер пригадав той доленосний дзвінок:

На тому кінці дроту стояла тиша. До цього дня Джоел не пам'ятає того дзвінка, і я не впевнений, що я його за це звинувачую.

Зміст дзвінка може бути втрачений для історії, але він ознаменував собою важливий крок у розвитку мобільних технологій. Знадобилося ще одне десятиліття, щоб DynaTAC дійшов до споживачів, і ще два десятиліття, щоб мобільні телефони випередили стаціонарні лінії зв'язку за кількістю користувачів у всьому світі.

Мобільний бізнес Motorola зараз належить Lenovo, але спадщина компанії живе. Перша мобільна розмова Купера, можливо, не така відома, як перша телеграма чи перший телефонний дзвінок, але вона стала знаковим моментом в історії комунікації.

Мобільні телефони продовжують змінювати світ

Сьогодні смартфони розвинулися далі, ніж Купер міг собі уявити, з потужними обчислювальними можливостями, камерами з високою роздільною здатністю та доступом до інтернету. Цікаво, що Купера не вражає сучасний дизайн, у інтерв'ю BBC назвав його "неоптимальним".

У майбутньому, прогнозує Купер, штучний інтелект створюватиме або підбиратиме застосунки для власників телефонів на основі їхніх індивідуальних потреб, а пристрої стежитимуть за здоров'ям, підвищуватимуть продуктивність і, можливо, навіть допомагатимуть у припиненні воєн.

Мобільний телефон не зробить цього сам по собі, але він буде центральною частиною цього великого майбутнього,

– сказав Купер,

Важливі поради Що робити, якщо екран телефону не реагує на дотики

Через п'ятдесят років після першого дзвінка Купер вважає, що революція мобільних телефонів насправді тільки починається, і її потенціал безмежний. Можливо цього не скажеш споглядаючи сотні прямокутних моделей, які наче зроблені на одному заводі, однак розвиток технологій продовжується і смартфони, напевно, ще зможуть нас здивувати.