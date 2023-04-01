Згідно з останніми дослідженнями, кнопкові телефони набирають популярності серед молодих американців як спосіб відключитися від технологій і поліпшити своє психічне здоров'я. Такі компанії, як HMD Global, що виробляє телефони під брендом Nokia, спостерігають сплеск продажів своїх класичних моделей, які майже не відрізняються від тих, що продавалися у 2000-х роках.

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Порятунок від сповіщень

Багато молодих людей, які переходять на кнопкові телефони, втомилися від постійного відволікання на соціальні мережі та інші цифрові застосунки, які часто негативно впливають на психічне здоров'я. Переходячи на більш простий телефон, вони сподіваються зменшити свою залежність від технологій і покращити загальний добробут.

Хоча ця тенденція є відносно новою в США, експерти прогнозують, що вона може швидко зростати в найближчі роки, особливо в міру того, як все більше людей дізнаються про негативні наслідки надмірного використання смартфонів. За деякими оцінками, ринок класичних телефонів у США може зрости на 5% протягом наступних п'яти років.

Ринок реагує на потреби користувачів

Такі компанії, як Punkt і Light, вже користуються цією тенденцією, пропонуючи телефони, оптимізовані для користувачів, які хочуть витрачати менше часу на свої пристрої. Ці моделі пропонують базові функції, такі як дзвінки та текстові повідомлення, але їм бракує багатьох просунутих функцій смартфонів, таких як перегляд веб-сторінок та соціальні мережі.

За словами Джо Холлієра, одного із засновників Light, метою компанії є не створення звичних кнопкових телефонів, а розробка моделей, які відповідають потребам користувачів і покращують якість їхнього життя. Для багатьох молодих людей це означає вибір телефону, який дозволяє їм залишатися на зв'язку, не перевантажуючи себе технологіями.

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Загалом, тенденція повернення до кнопкових телефонів є відображенням зростаючого усвідомлення негативних наслідків надмірного використання смартфонів. Оскільки все більше молодих людей прагнуть відключитися і поліпшити своє психічне здоров'я, компанії, які пропонують мінімалістичні альтернативи традиційним смартфонам, швидше за все, відчують подальше зростання і успіх у найближчі роки.