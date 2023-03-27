Мішал Рахман – журналіст-фрилансер, що спеціалізується на висвітленні роботи Android. Він має власне шоу на телебаченні, де також розповідає про операційну систему від Google. Дослідивши код останньої бета-версії Android 13 QPR3, Рахман виявив, що розробники нарешті добралися до проблеми з яскравістю екрана.

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Нарешті виправлення

Йдеться про ситуацію, коли під час розблокування в темному приміщенні смартфон спочатку засліплює власника яскравим підсвічуванням, після чого зменшує його інтенсивність.

Причиною такої роботи екрана є те, що пристрій вмикає підсвічування не за поточними показаннями з датчика освітленості, а за тими, які він отримав у момент блокування. Тобто, якщо ви заблокували екран, коли навколо було ще світло, смартфон запам'ятовує цей рівень підсвічування і засліпить вас ним при розблокуванні в темряві. За кілька миттєвостей датчик спрацює, визначить новий рівень освітлення і зменшить яскравість дисплея. Однак навіть цього часу достатньо, щоб змусити вас відчути дискомфорт.

Ця проблема, зрозуміло, характерна тільки для тих користувачів, які обрали автоматичне налаштовування яскравості. У випадку ручних налаштувань смартфон завжди вмикається та залишається на тому рівні яскравості, який ви встановили останнім.

Раахман виявив, що з майбутнім оновленням Android 13 смартфон у момент розблокування зможе використовувати актуальні дані з датчика освітленості, і більше не сліпитиме користувача.

Нагадаємо, Android 13 вийшов у 2022 році, тому зараз компанія випускає для нього оновлення. Коли воно побачить світ, невідомо. Наступна версія операційної системи очікується традиційно восени, разом із телефонами Pixel.