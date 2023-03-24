Проблеми із зарядним пристроєм
- Несправність зарядного пристрою. Причиною як просто повільного заряджання, так і неповного може бути банальний перегин кабелю, зламаний блок живлення, сильний удар, через який почав відходити маленький дріт тощо. Огляньте ваш зарядний пристрій та дріт. Якщо знайшлись пошкодження, то цілком імовірно, що причина в них. Навіть якщо зовні все нормально, варто перевірити свій мобільний пристрій з іншою зарядкою. У цьому випадку потрібно обирати аналогічну за характеристиками.
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- Нерідна зарядка. Несумісність зарядки чи кабелю з телефоном може бути викликана тим, що різні марки апаратів дотримуються різної напруги та опору струму. Цієї різниці може бути достатньо, щоб заряд проходив неповноцінно. Характеристики зарядного пристрою можна подивитися на ньому самому, але найкраще обирати той, що продає сам виробник смартфона.
- Несправність роз'єму. Роз'єм для зарядки смартфона може бути зламаний або сильно засмічений, це значно погіршує процес заповнення батареї. Перевіряти це та виправляти рекомендуємо тільки в сервісному центрі, адже спроби самостійно лізти в роз'єм можуть доламати його остаточно.
Проблеми з акумулятором
- Старіння акумулятора. Кожна батарея має певний ресурс – конкретну кількість циклів заряджання для розряджання, після яких вона починає стрімко деградувати. Зазвичай ця межа перетинається через 2-3 роки, однак багато смартфонів демонструють погіршення роботи батареї вже через рік. Поступово ємність батареї падає, а опір зростає. У результаті апарат повільніше і довше заряджається, швидше розряджається, гірше тримає заряд. Тут допоможе тільки заміна батареї в сервісному центрі.
- Несправність контролера живлення. Процес заряджання в телефоні контролює невелика мікросхема. При її виході з ладу може виникнути багато проблем і неповна зарядка є однією з них. Як і в попередньому випадку, смартфон можна "вилікувати" тільки в сервісному центрі.
- Намокання акумулятора. У цьому разі телефон може заряджатися як до 1%, так і до 3%, 20%, 70% і 99%, залежно від рівня пошкодження.
- Пробитий сепаратор. У цьому випадку смартфон теж припинятиме заряджатися залежно від ступеня пошкодження – на 30%, 40%, 50%, 60% тощо.
Проблеми з програмним забезпеченням
- Велике навантаження. Якщо ви користуєтеся слабким зарядним пристроєм, а сам смартфон не здатен заряджатися швидко, але при цьому прямо в процесі користуєтеся вимогливими програмами, то вони можуть банально "з'їдати" заряд швидше, ніж ви його поновлюєте. Краще відкласти ваш пристрій, поки він не завершить заряджання.
Проблема заряджання може ховатись у програмному забезпеченні / Фото Unsplash
- Збої в операційній системі. Віруси, різні шкідливі програми, сторонні додатки та неякісна піратська прошивка здатні втручатися в процес заряджання, спотворюючи його на свій розсуд. З такими "бонусами", навіть новий телефон може працювати з перебоями. Може допомогти скидання до заводських налаштувань, якщо ні – звертайтесь у сервісний центр.
- Блокування зарядки. Спеціальні програми з догляду за батареєю можуть відключати телефон від зарядки при досягненні певного порогу батареї – 75%, 80% або 85% тощо.
- Неправильний температурний режим. Сучасні літієві акумулятори, що використовуються в смартфонах, здатні добре працювати тільки в певному температурному режимі. Він знаходиться в межах від 2 до 45 градусів Цельсія. За меншої температури батарея, найімовірніше, не зарядиться вище за кілька відсотків, за надто високої апарат узагалі може відключитися від зарядного пристрою.