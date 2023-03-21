Серед таких проблем може бути, наприклад, повне зависання відкритої папки, а разом з нею і меню Пуск та панелі завдань з відкритими додатками. Також часто у Windows 10 спостерігається "косметичний" баг, коли якась із закріплених програм залишається виділеною та підсвіченою, навіть коли ви вже забрали з неї курсор. Допомогти це виправити може перезавантаження програми Explorer (Файловий провідник).

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Як перезавантажити провідник у Windows 10/11

Безумовно, зробити це можна перезавантаженням комп'ютера, однак цей спосіб не завжди доречний, особливо коли паралельно запущено кілька програм, а робота в розпалі.

Для початку відкрийте Диспетчер завдань. Зробити це можна комбінацією Ctrl+Alt+Del або Ctrl+Shift+Esc . Інший спосіб працює, якщо активною залишається панель завдань (стрічка з програмами внизу екрана): натисніть правою кнопкою миші на годиннику чи індикаторі мови та оберіть третій пункт знизу "Диспетчер завдань".

. Інший спосіб працює, якщо активною залишається панель завдань (стрічка з програмами внизу екрана): натисніть правою кнопкою миші на годиннику чи індикаторі мови та оберіть третій пункт знизу "Диспетчер завдань". У відкритому вікні на вкладці "Процеси" знайдіть програму, яка називається "Провідник Windows" або Explorer (це залежить від версії ОС та мови системи).

(це залежить від версії ОС та мови системи). Натисніть на ньому правою кнопкою миші та виберіть пункт "Перезавантажити".

За кілька секунд, під час яких деякі елементи інтерфейсу зникнуть, програма перезавантажиться і ви знову зможете працювати.

Зверніть увагу, що при цьому всі відкриті в провіднику папки будуть закриті, однак програми на панелі завдань залишаться.

До речі, поряд з опцією Перезавантажити" можна побачити "Завершити завдання". Її теж можна задіяти для перезапуску провідника. У цьому випадку після її використання вам знадобитися запустити провідник заново вручну. Для цього натисніть Win+R, введіть слово "Explorer" (без лапок), натисніть "ОК" і зачекайте, поки програма не запрацює.