Серед таких проблем може бути, наприклад, повне зависання відкритої папки, а разом з нею і меню Пуск та панелі завдань з відкритими додатками. Також часто у Windows 10 спостерігається "косметичний" баг, коли якась із закріплених програм залишається виділеною та підсвіченою, навіть коли ви вже забрали з неї курсор. Допомогти це виправити може перезавантаження програми Explorer (Файловий провідник).
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Як перезавантажити провідник у Windows 10/11
Безумовно, зробити це можна перезавантаженням комп'ютера, однак цей спосіб не завжди доречний, особливо коли паралельно запущено кілька програм, а робота в розпалі.
- Для початку відкрийте Диспетчер завдань. Зробити це можна комбінацією Ctrl+Alt+Del або Ctrl+Shift+Esc. Інший спосіб працює, якщо активною залишається панель завдань (стрічка з програмами внизу екрана): натисніть правою кнопкою миші на годиннику чи індикаторі мови та оберіть третій пункт знизу "Диспетчер завдань".
- У відкритому вікні на вкладці "Процеси" знайдіть програму, яка називається "Провідник Windows" або Explorer (це залежить від версії ОС та мови системи).
- Натисніть на ньому правою кнопкою миші та виберіть пункт "Перезавантажити".
- За кілька секунд, під час яких деякі елементи інтерфейсу зникнуть, програма перезавантажиться і ви знову зможете працювати.
До речі, поряд з опцією Перезавантажити" можна побачити "Завершити завдання". Її теж можна задіяти для перезапуску провідника. У цьому випадку після її використання вам знадобитися запустити провідник заново вручну. Для цього натисніть Win+R, введіть слово "Explorer" (без лапок), натисніть "ОК" і зачекайте, поки програма не запрацює.