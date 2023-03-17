До очевидних причин шуму можна віднести вентилятори (70% випадків), жорсткі диски (15%), оптичний привід (10%) або розхитані елементи системного блоку, які погано прикручені до корпусу (3%). Решта 2% – вкрай індивідуальні причини.

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Кулери системи охолодження

Кулери (вентилятори) використовують для охолодження комплектуючих, а саме:

Процесора.

Відеокарти.

Чипсета північного моста (North Bridge) – він виступає сполучною ланкою при обміні даними між ЦП, GPU та оперативною пам'яттю.

Блока живлення.

Радіатора на материнській платі.

Стінок корпусу.

Причини підвищених обертів роботи кулерів і стороннього шуму такі:

Знос підшипників. Свідчить про те, що кулер у прямому сенсі "віджив" своє і потребує заміни. У деяких випадках зробити це можна навіть самостійно, оскільки вони вільно продаються, а в інших вентилятор може бути припаяний до плати й без навичок роботи з паяльником не обійтися. Ще одна проблема – відеокарта з фірмовою системою охолодження. Доведеться або шукати аналог з робочою СО, або просити допомоги фахівця.

Поломка крила вентилятора. Проблема, яку розв'язують аналогічно попередній. Варіант "відламати другу лопать, щоб стабілізувати центр тяжіння" не підійде. Потрібна заміна.

Велика кількість пилу. Часта причина підвищення шуму. Дрібне сміття забиває ребра радіатора і блокує доступ до повітря. У результаті кулеру доводиться підвищувати оберти, щоб всмоктувати хоч щось для охолодження комплектуючих. Паралельно при перегріванні відеокарти та процесора спостерігається сильне падіння продуктивності. Не забувайте очищати ваш комп'ютер.



Найімовірніше, вам доведеться розібрати ваш комп'ютер / Фото Freepik

Регулярне потрапляння на крила вентилятора погано закріпленого кабелю. Це проблема недбалості при складанні ПК. Знайдіть кабель, який торкається з лопатей приберіть його, скріпивши стяжкою з іншими кабелями.

Недостатньо мастила. Погане змащування веде до підвищення шуму через зношування підшипника. Щоб змастити вентилятор, його доведеться відкрутити, а потім відклеїти стікер на "задній" частині. Проблема в тому, що деякі моделі не піддаються такому ремонту, бо під наклейкою знаходиться не гумова вставка, а корпус. Такі доводиться міняти на нові. Якщо кулер підлягає обслуговуванню, зніміть гумовий вкладиш і залийте 1-2 краплі силіконового мастила (продається в будь-якому магазині радіотехніки).

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Жорсткі диски

Друга за популярністю причина шуму в ПК – HDD. Його механічні компоненти можуть бути дуже гучними на обертах 7200 і вище. Якщо в системі стоїть 2 і більше дисків, вони могли увійти в резонанс, передаючи вібрації на стінки корпусу. Дешеві системні блоки з металом 0.5-0.6 міліметра, відсутністю гумових проставок і шумоізоляції дуже добре передають коливання в підлогу або іншу поверхню, на якій стоїть ПК.

Боротися зі сторонніми звуками необхідно такими способами:

Закріпіть HDD на всі 4 гвинти. Це зменшить коливання пристрою під час роботи.

Використовуйте гумові або силіконові проставки-шайби. Для локального гасіння вібрації нерідко застосовується цей нехитрий прийом. Купити їх можна в будь-якому магазині комп'ютерної електроніки.

Спробуйте підвісити "провислий" диск за допомогою кабелю або "підручних" засобів. Не найнадійніший варіант, але допоможе доти, доки ви не купите новий корпус.

Придбайте надійніший корпус із товстими стінками, шумоізоляцією і спеціальним лотком для HDD, який вже обладнаний гумовими або поролоновими ущільнювачами. Шукайте модель із пиловими фільтрами, щоб додатково знизити його кількість усередині.

Програмно знизьте швидкість HDD, змінивши інтенсивність обертання блоку з головками (Automatic Acoustic Management, AAM). Для цього використовуйте утиліту на кшталт quietHDD. Варто зазначити, що при цьому ви знизите швидкість читання/запису даних.



Жорсткий диск – ще одна поширена причина шуму ПК / Фото Freepik

Якщо жорсткий диск почав дедалі частіше потріскувати під час роботи, доведеться з ним, імовірно, прощатися. Заздалегідь скопіюйте всі необхідні дані на новий накопичувач або в хмару, після чого проведіть глибоку низькорівневу перевірку на "биті" сектори (Smart-сканування) утилітами MHDD або Victoria. За великої кількості повільних і BAD-секторів дискові вже нічого не допоможе.

Оптичний привід

Сучасні ПК здебільшого випускаються без CD/DVD-приводів, оскільки в епоху інтернету, флешок та хмарних технологій втратили свою актуальність. Тому тут можна порекомендувати взагалі його відключити вийнявши кабель живлення.

Якщо ж цей варіант вам не підходить, перевірте, чи не забули ви всередині диск, який комп'ютер намагається зчитати. В іншому випадку замініть модель тихішою. Коштують вони сьогодні недорого.

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Недбалість збирання

Одна з не дуже поширених причин шуму. Більшість проданих комп'ютерів – готові рішення, зібрані магазином чи виробником. Причиною неприємного гулу ПК може стати банальна економія на кріпленнях, різноманітних підкладках, погане розташування деталей, кабелів тощо. Іноді навіть трапляються випадки сторонніх предметів усередині корпусу.

Програмні причини

Часом причиною може бути софт, який ви встановили – свідомо чи несвідомо. Вентилятори ПК запускаються тим сильніше, чим більше навантаження. Наприклад, коли ви запускаєте гру, в роботу активно включається відеокарта і її вентилятори.

Однією з поширених проблем у цьому пункті є віруси. B період розквіту майнінгу криптовалют кіберзлочинці придумали безліч способів видобутку Bitcoin через ПК звичайних користувачів. Вони доставляють приховані програми через піратські ігри та програми й крадуть потужності вашого комп'ютера. B результаті процесор і відеокарта завантажені під 100%, що загрожує високим тепловиділенням і, відповідно, рівнем шуму. B цьому випадку допомагає або перевірка комп'ютера за допомогою антивіруса, або повне перевстановлення Windows, якщо інші засоби не допомогли.

Також підняти швидкість обертів вентиляторів до 100% можуть деякі програми – наприклад, Speed Fun чи MSI Afterburner.