24 Канал підготував сім найпоширеніших порад, які можуть допомогти вам вирішити проблему, якщо вона не потребує звернення у сервісний центр.

Корисно Що робити, якщо ви впустили телефон у воду: посібник з порятунку вашого пристрою

1. Перевірте положення сімки в лотку

Перше, що вам слід зробити, це перевірити, чи правильний напрямок SIM-карти. Багато людей припускаються помилки, вставляючи SIM-карту неправильно, через що телефон не може її виявити. Знайдіть піктограму або малюнок на лотку SIM-карти, що показує правильний напрямок встановлення SIM-карти.

2. Перевірте положення лотка

Навряд чи вам вдасться вставити лоток з сімкою в гніздо неправильно, але, якщо докласти достатньо зусиль, то це може статися. Перевірте лоток SIM-карти, щоб переконатися, що він вставлений правильно. Обережно вставте невелику шпильку в отвір, щоб вийняти його. Вставте SIM-карту в правильній орієнтації і потім вставте лоток в гніздо правильною стороною, не докладаючи надмірного тиску.

3. Перевірте справність SIM-картки

Важливо перевірити, чи активна ваша SIM-карта. Перевірте її на іншому мобільному пристрої, щоб визначити, чи проблема пов'язана з нею. Зверніться до свого мобільного зв'язку, щоб підтвердити, чи активна SIM-карта. Додатково можете обережно протерти чип SIM-картки м'якою бавовняною тканиною, щоб видалити пил або інший бруд, який міг потрапити на контакти.

4. Перевірте роз'єм для SIM-картки

Отвір в який ви вставляєте лоток для сімки теж може бути забруднений. Слід перевірити роз'єм на наявність пилу та пошкоджень. Обережно протріть його і перевірте, чи не зламався зажим, якщо у вас смартфон зі змінною батареєю. Якщо шматки сміття доволі помітні і великі – можна спробувати обережно дістати їх пінцетом, а сам отвір продути стиснутим повітрям.

5. Вимкніть режим "У літаку"

Користувачі частенько випадково активують режим "У літаку" не помічаючи цього.

6. Перевірте чи увімкнена SIM-картка в налаштуваннях

Переконайтеся, що ваша SIM-карта увімкнена. Перейдіть в "Налаштування" > "Мобільна мережа". У розділі "Інформація про SIM-карту" та "Налаштування" натисніть "Увімкнути" і переконайтеся, що роумінг даних увімкнено.

7. Очистіть кеш на смартфоні та перезавантажте його

Очищення кешу також може допомогти вирішити цю проблему. Зробити це доволі просто за допомогою сторонніх застосунків або вбудованих рішень. Також варто перезавантажити пристрій, оскільки повідомлення про те, що SIM-картки не виявлено може з'являтися і внаслідок програмного збою.

Важливо Чому смартфон неочікувано вимикається та що з цим можна зробити

Якщо вам не вдалося вирішити проблему користуючись нашими порадами – час звернутися до професіоналів у сервісному центрі. Вони допоможуть виявити причину та вирішити проблему повернувши ваш смартфон до робочого стану.