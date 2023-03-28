Зібрали кілька найпоширеніших ситуацій та їх причин, чому ваш смартфон може самостійно перезавантажуватись. Можливо, деякі з них здадуться занадто очевидними, але не поспішайте їх відкидати. Часто найбанальніше припущення може виявитися правильним.

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Причини вимкнення

Якщо таке сталося з вами вперше, не панікуйте, адже ви могли просто випадково затиснути кнопку живлення в кармані чи сумці. Крім того, аналогічне може робити чохол чи бампер, особливо у випадку використання не "рідного" захисту, тобто не від виробника самого смартфона. Якщо пристрій робить це не вперше, тоді варто шукати причину.

Їх можна розділити на кілька типів:

Програмне забезпечення.

Фізичне пошкодження пристрою.

Неправильне використання смартфона.

Більшість пристроїв дуже чутливі до температурного режиму. Для перевірки температури можна скористатися сторонніми додатками. При перегріванні смартфон може вимикатись автоматично, а при переохолодженні те саме станеться через дуже швидку втрату заряду акумулятора.

Підвищене навантаження на процесор. Робота програм у фоновому режимі може впливати на режим спокою і змушувати пристрій виконувати непотрібні дії. У разі перегріву головної ділянки пристрій також вимикає живлення для нормалізації стану. З цим допоможе впоратися встановлення обмежень на роботу додатків у фоновому режимі.

Встановлені додатки, ігри. Програми можуть мати помилки в коді, впливаючи на весь смартфон. Якщо пристрій почав вимикатися після встановлення якогось додатка, причина, ймовірно, в ньому.

Віруси. Шкідливі файли під час своєї роботи задіюють можливості системи та можуть подавати команду на відключення для приховування своєї діяльності. Очищення пам'яті, використання антивірусних програм, видалення нещодавно встановлених програм або скидання до заводських налаштувань допомагають вилікувати пристрій.

Перевантаження оперативної пам'яті. Безліч одночасно запущених додатків споживають багато RAM і можуть призводити до відключення або перезавантаження пристрою.

Здуття акумулятора. Якщо батарея збільшилася в об'ємі (ви можете помітити випирання задньої кришки), то це означає, що вона стала непридатною, і варто негайно припинити використання смартфона.

Порушення контакту. Місця приєднання батареї до клем смартфона можуть окислюватись і піддаватися налипанню жиру і бруду. Слід зачистити місця контактів за допомогою ватного тампона, змоченого в спирті, або металевим предметом.

Це актуально лише для старих смартфонів, у яких знімається задня кришка. Сучасні пристрої мають незнімну кришку та батарею.

Потрапляння вологи. Якщо пристрій не має захисту рівня не нижче IP65, то він не захищений від проникнення води всередину корпусу, навіть за випадкового швидкоплинного контакту. Конденсат може призводити до короткочасного замикання контактів, що спричиняє вимкнення смартфона. Щоб уникнути виникнення подібних ситуацій, не слід використовувати пристрій у місцях підвищеної вологості. Якщо контакт уже відбувся, то варто просушити пристрій.



Волога всередині смартфона може бути причиною вимкнень / Фото freepik

Збої в програмному забезпеченні. Виявити таку причину досить складно, але вирішити її можна шляхом оновлення системи або скидання налаштувань до заводських.

Фізичні порушення. Якщо пристрій піддавався хоча б мінімальному впливу (падіння, сильний удар), то зовні проблема може не проявлятися, але можливе порушення контактів. Особливо часто це трапляється, якщо в момент інциденту в будь-якому з роз'ємів був штекер (зарядний пристрій, навушники).

Якщо жоден із запропонованих варіантів не виявив проблеми з пристроєм, краще звернутися до фахівців сервісного центру. Самостійний ремонт може бути неможливим або ж мати ще гірші наслідки.