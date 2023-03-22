Будь-яка техніка не любить неочікуваної зустрічі з водою. Така неприємна подія може мати кілька наслідків. Якщо ваш телефон має високий ступінь захисту від проникнення води (IP), з ним, швидше за все, все буде гаразд. Однак, якщо ця характеристика пристрою низька, або ж взагалі відсутня – падіння у воду може призвести до катастрофічних пошкоджень, тож діяти потрібно швидко. 24 Канал розповідає що робити.

Вам це буде корисно Ці дев'ять додатків та функцій найбільше розряджають батарею смартфона

Що робити, коли телефон впав у воду?

Коли вода потрапляє в телефон вона контактує з внутрішніми електронними компонентами, і це може призвести до короткого замикання. Результатом може бути тимчасове вимкнення або вихід пристрою з ладу.

Ось що потрібно робити з телефоном, якщо він впав у воду:

Вимкніть телефон. Перш ніж робити щось інше, вимкніть телефон. Поки пристрій залишається увімкненим, постійно зростає ймовірність того, що він буде безповоротно пошкоджений. Зніміть чохол. Якщо ваш телефон має чохол, спочатку зніміть його. Чохол може затримувати воду на корпусі, звідки вона може просочуватися всередину. Вийміть SIM-карту. Якщо у вашому телефоні встановлена SIM-карта, скористайтеся скріпкою для вилучення лотка SIM-карти. Витріть SIM-карту насухо і відкладіть її вбік. Вийміть акумулятор. Якщо ваш телефон має знімний акумулятор (шансів на це не багато), вийміть його. Це також дозволить ефективно вимкнути ґаджет, якщо ви не змогли зробити це іншими способами. Якщо ви змогли вийняти акумулятор, витріть його насухо і відкладіть убік. Не закривайте кришку відсіку акумулятора, так буде легше висушити телефон. (Якщо ваш акумулятор не знімний, пропустіть цей крок). Зніміть все, що можна. Якщо ваш телефон має внутрішній стилус або будь-які інші відсіки чи кришки, зніміть їх. Вам потрібно максимально відкрити телефон, щоб дати йому висохнути. Витріть телефон насухо. Видаліть залишки води з зовнішньої сторони телефону. Вода, що проникає всередину, становить реальну небезпеку, тому не варто залишати її на корпусі чи інших елементах. Якщо можливо, протріть телефон м'якою тканиною з мікрофібри. Обережно струсіть телефон. Міцно тримаючи пристрій, обережно потрясіть його, щоб видалити воду з зарядного порту, динаміків, фізичних кнопок, роз'єму для навушників, слота для SIM-карти та інших отворів. Просушіть телефон. Забудьте про рис! Якщо у вас є доступ до силікагелю, який продається в маленьких пакетиках з багатьма новими електронними пристроями, скористайтеся ним. Такий гель можна придбати практично в будь-якому господарському магазині, або знайти в коробці для взуття.

Якщо вам не вдається видалити воду з зарядного порту струшуванням або ганчіркою, ви можете спробувати видути її за допомогою балончика зі стисненим повітрям. Інший варіант – скористатися ватною паличкою або зубочисткою.

Чого точно не слід робити, якщо телефон впав у воду?

Не використовуйте надмірне тепло для сушіння телефону, оскільки це може призвести до подальшого пошкодження внутрішніх компонентів. Ніколи не використовуйте фен, духовку, мікрохвильову піч або інше джерело тепла. Також не вмикайте і не заряджайте телефон, доки він повністю не висохне, оскільки це може спричинити коротке замикання і ще більше пошкодити пристрій.

Чи може рис допомогти висушити мокрий телефон?

Хоч рис і є популярним засобом для сушіння будь-якої техніки, яка потрапила у воду, це далеко не найефективніший метод. Насправді він може бути навіть шкідливим для вашого телефону, оскільки пил та дрібні шматочки, такі, як рисова мука, можуть потрапити всередину ґаджета і завдати йому додаткової шкоди. Замість цього краще використовувати сушильний засіб, наприклад, силікагель або вологопоглинаючі пакети.

Що таке клас захисту IP?

Рейтинг IP, або ступінь захисту від проникнення вологи та пилу – це показник того, наскільки пристрій стійкий до цих двох подразників. Перше число в рейтингу IP вказує на рівень захисту від твердих об'єктів, таких як пил, тоді як друге число вказує на рівень захисту від води. Чим вища цифра, тим більш стійким є пристрій.

Цікавий лайфхак Підозрюєте, що хтось підключився до вашого Wi-Fi? Ось, як це перевірити

Підсумок

Падіння телефону у воду може бути стресовим досвідом, але є кроки, яких слід вжити, щоб мінімізувати пошкодження. Найважливіше – вимкнути телефон і якомога краще його просушити. Використання сушильного агента, наприклад, силікагелю, може допомогти поглинути вологу і запобігти додатковим пошкодженням. Зрештою ви завжди можете звернутися в центр обслуговування де фахівці спробують полагодити смартфон, а якщо нічого не допоможе, пам'ятайте, що є варіанти відновлення даних і заміни телефону.