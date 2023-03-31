24 Канал підготував кілька порад, які можуть допомогти вам вирішити проблему самостійно, якщо вона не потребує втручання фахівців.

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Вирішуємо проблему з неробочим тачскріном

По-перше, важливо зазначити, що проблеми, пов'язані з програмним забезпеченням, зазвичай можна вирішити самостійно. Однак, якщо проблема стосується апаратної частини або пов'язана з поломкою, наприклад, тріщина або розбитий екран, найкраще звернутися за технічною допомогою до сервісного центру. Спроба вирішити проблему без технічних знань може лише погіршити ситуацію.

Перезавантажте пристрій

Іноді допомагає просте перезавантаження. Вимкніть смартфон і зачекайте десять секунд, перш ніж увімкнути його знову. Цей цикл перезавантаження усуне будь-які помилки або незначні проблеми з програмним забезпеченням. Це може допомогти вирішити проблему, якщо збій стосувався зависання, або помилки програми, чи оболонки.

Зніміть скляне захисне скло

У деяких випадках скляні захисні плівки на екрані можуть спричинити проблеми з чутливістю екрана. Зняття плівки та захисного покриття (чохла) може вирішити проблему. Однак це не стосується ситуації, коли досі все працювало, а потім раптово екран перестав реагувати на натискання.

Запустіть безпечний режим (Android) або режим DFU (iPhone)

Запуск телефону Android або iOS у безпечному режимі або режимі DFU може усунути більшість програмних помилок. Коли пристрій завантажується в безпечному режимі, він вимикає всі сторонні програми і запускає лише необхідні для роботи застосунки операційної системи.

Якщо в безпечному режимі несправність сенсорного екрану зникає, це означає, що проблему спричиняла якась програма. Тепер ви можете видаляти зовнішні програми одну за одною, доки проблему з екраном не буде вирішено. Рекомендуємо почати з останніх встановлених застосунків, адже, ймовірно, проблему викликала одна з нещодавно встановлених утиліт.

Щоб перезавантажити Android у безпечному режимі, натисніть кнопку живлення на смартфоні, а на екрані натисніть і утримуйте значок вимкнення живлення кілька секунд, поки не з'явиться опція "Перезавантажити в безпечному режимі".

Щоб перевести iPhone в режим DFU, підключіть iPhone до комп'ютера і відкрийте iTunes.

Тест екрана

Може статися так, що не весь екран не реагує на натискання, а лише деякі його частини. Визначити, які ділянки екрана нечутливі, можна за допомогою діагностичного тесту сенсорного екрана. Знайти відповідний тест можна в налаштуваннях для розробників.

Увійшовши в меню діагностичного інструменту, ви можете вибрати режим TSP Dot Mode або TSP Grid Mode, які використовуються для тестування сенсорного екрану. Режим TSP Dot Mode показує крихітні точки, коли ви торкаєтесь екрана, в той час, як TSP Grid Mode дозволяє перевірити кожну точку на екрані в режимі накладання сітки.

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На закінчення, сенсорний екран, який не реагує на дотики, може завдати чимало клопоту, особливо, якщо функціонал смартфона вам потрібен вже. За допомогою цих рішень ви зможете спробувати вирішити проблему, не звертаючись за технічною підтримкою. Однак, якщо проблема не зникає, або очевидно викликана поломкою екрана чи смартфона – варто звернутися в сервісний центр для ремонту.