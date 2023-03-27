24 Канал підготував для вас кілька порад, які можуть допомогти відновити роботу смартфона, адже, якщо він не вмикається, це не означає на 100%, що він зламаний.

Важливо Що робити, якщо ви впустили телефон у воду: посібник з порятунку вашого пристрою

1. Спробуйте увімкнути телефон

Затисніть кнопку ввімкнення і подивіться, чи відчуваєте ви вібрацію. Ви також можете спробувати викликати Siri, Google Assistant або Bixby, якщо ви користуєтеся голосовим помічником. Якщо ви відчуваєте вібрацію або чуєте звуки, але екран порожній, можливо, телефону просто потрібна заміна дисплея, або він завис.

2. Перевірте, чи немає фізичних пошкоджень

Уважно огляньте телефон, щоб визначити, чи немає на ньому помітних пошкоджень. Якщо ви виявите, що з телефоном щось фізично не так, можливо, вам доведеться віднести його в ремонт або бути готовим полагодити його самостійно.

3. Спробуйте зарядити акумулятор

Можливо батарея смартфона повністю розрядилася – спробуйте зарядити пристрій. Якщо акумулятор дійсно розряджений, він не обов'язково увімкнеться одразу. Варто залишити його так приблизно на 15-30 хвилин, перш ніж спробувати увімкнути знову.

4. Примусовий перезапуск

Якщо ви виявили, що телефон завис, виконайте примусовий перезапуск, щоб відновити роботу пристрою. Для цього потрібно затиснути клавішу вимкнення та зменшення або збільшення гучності (залежить від моделі) та тримати їх так 20 секунд.

5. Відновлення телефону до заводських налаштувань

Якщо ваш телефон все ще вмикається, але ви не можете відновити всі інші збої, можливо, вам доведеться повністю відновити телефон до заводських налаштувань. Це часто вирішує низку несправностей та проблем, наприклад, коли телефон із вимкненим екраном зависає. Тоді може здатися, що він вимкнувся і не вмикається.

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На завершення, не слід панікувати, якщо ваш телефон не вмикається. Спробуйте скористатися цими простими порадами з усунення несправностей, перш ніж ставити хрест на своєму пристрої. Якщо ви все одно не можете змусити його працювати, можливо, вам доведеться віднести його в професійний ремонт, якщо ж смартфон таки доведеться замінити, то відновити інформацію можна буде з хмарного сховища, головне попередньо налаштувати синхронізацію!