Але перед тим, як почати вивчати можливості USB-порту на вашому роутері, важливо розуміти, що не всі пристрої підтримують усі нижче описані функції USB. Тому 24 Канал попереджає – краще перевірити можливості вашого маршрутизатора в інструкції, щоб дізнатися, які саме функції USB він підтримує.

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Переконавшись у сумісності маршрутизатора, ви можете активувати та налаштувати функції USB за допомогою веб-інтерфейсу або мобільного застосунку маршрутизатора. Ось деякі з можливостей, які може запропонувати USB-порт вашого роутера.

Надання спільного доступу до жорсткого диска USB

Підключення жорсткого диска USB до маршрутизатора – це економічно ефективне рішення для обміну файлами між усіма користувачами мережі. У меню маршрутизатора ви можете надати спільний доступ до накопичувача і отримати до нього доступ з інших пристроїв, що робить його ідеальним місцем для резервного копіювання даних з мережевих комп'ютерів.

На інформаційній сторінці маршрутизатора повинна міститися вся інформація, необхідна для доступу до накопичувача з інших пристроїв. Наприклад, дані для входу на FTP, щоб ви могли використовувати його за допомогою програми VLC на пристрої Android TV чи навіть на смартфоні, або планшеті.



Підключіть зовнішній диск до роутера та налаштуйте сховище файлі, або домашній медіасервер / Фото depositphotos

Налаштування медіасервера

Для невеликих потокових трансляцій на один або два смарт-телевізори маршрутизатори можуть виконувати роль медіа-серверів. Швидкість процесорів маршрутизатора визначає, наскільки добре він працює як медіасервер.

Цікаво! Такий домашній медіасервер працює без інтернету. Тобто, якщо раптом трапилися перебої в роботі мережі, або провайдер проводить ремонт обладнання, ви спокійно можете переглядати улюблену колекцію фото чи фільмів зі свого телевізора.

Спільний доступ до принтера в мережі

Якщо у вас є принтер, що підключається лише через USB, ваш маршрутизатор може працювати як сервер друку, дозволяючи будь-кому в мережі друкувати зі свого пристрою. Якщо маршрутизатор не має такої функції, можна легко надати спільний доступ до будь-якого принтера через підключений до мережі комп'ютер.

Використовуйте стільниковий модем

Якщо вам потрібно забезпечити доступ до мережі ззовні для роботи з віддаленим робочим столом або якщо ви працюєте вдома і не можете дозволити собі відключатися від мережі, ви можете підключити USB-модем стільникового зв'язку.



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Хоча ця функція USB-маршрутизатора використовується відносно рідко, вона може забезпечити резервне підключення, щоб гарантувати, що ваші критичні мережеві сервіси завжди будуть на зв'язку на випадок, наприклад, відключення світла.

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Підсумок

Загалом, USB-порти маршрутизатора можуть додати до вашої домашньої мережі деякі дійсно корисні можливості, тому було б прикро залишити їх невикористаними. Принаймні, невелике спільне локальне сховище може вирішити проблему нестачі місця на ПК чи смартфоні. Ви навіть можете створити папку з документами, до якої матиме доступ уся родина, з підключенням до Інтернету чи без нього!