Виявлення Goldoson було зроблено дослідниками безпеки компанії McAfee, які у своєму блозі зазначили, що шкідливе програмне забезпечення здатне збирати список встановлених на мобільному пристрої застосунків, а також імена пристроїв, підключених до телефону через Bluetooth і Wi-Fi, і найближчі GPS-локатори. Крім того, шкідливе програмне забезпечення може займатися рекламним шахрайством, автоматично натискаючи на рекламу, що працює у фоновому режимі, без згоди користувача.

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Після виявлення шкідливого програмного забезпечення було проінформовано Google, а також розробників додатків, які постраждали від нього. У той час як багато розробників вжили заходів для очищення своїх додатків (оскільки вони самі стали жертвами шкідливого програмного забезпечення), ті, хто не дотримався директиви Google, видалили свої додатки з Play Store.

Які застосунки потрібно видалити

Щоб гарантувати безпеку вашого мобільного пристрою, дуже важливо перевірити, чи встановлені на ньому такі додатки, і негайно вжити заходів для їх видалення:

L.POINT with L.PAY

Swipe Brick Breaker

Money Manager Expense & Budget

TMAP

Lotte Cinema

Genie Music

Cultureland version 2

GOM Player

Megabox

LIVE Score Real-Time score

Pikicast

Compass 9: Smart Compass

GOM Audio – Music, Sync lyrics

TV – All About Video

Guninday

Item mania

LOTTE WORLD Magicpass

Bounce Brick Breaker

InfiniteSlice Infinite Slice

Norae bang

SomNote – Beautiful note app

Korea Subway Info: Metroid

GoodTVBible

Happy Mobile Happy Screen

UBhind: Mobile Tracker Manager

Mafu Driving Free

Girl singer WorldCup

FSP Mobile

Audio Recorder

Catmera

Cultureland Plus

Simple Air

Lotteworld Seoul Sky

Snake Ball Lover

Play Geto

Memory Memo

PB Stream

Money Manager

Inssaticon – Cute Emoticons

ECloud

SCinema

Ticket Office

Lotteworld Aquarium

Lotteworld Water Park

T map for KT, LGU+

Random number

AOG Loader

GOM Audio Plus – Music, Sync l

Swipe Brick Breaker 2

Safe Home

Chuncheon

Fantaholic

Cinecube

TNT

Bestcare Health

InfinitySolitaire

New Safe

Cashnote

TDI News

Eyesting

TingSearch

Krieshachu Fantastic

Yeonhagoogokka

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Майте на увазі, що те, що застосунок було видалено з Play Store, не означає, що він не може красти ваші персональні дані та клікати на рекламу, якщо ви все ще маєте його на своєму телефоні чи планшеті. Іншими словами, якщо у вас є такі програми на будь-якому з ваших мобільних пристроїв, видаліть їх негайно, навіть якщо вони нібито були видалені розробником і пройшли тестування Google. Навіщо ризикувати?

Щоб заощадити собі час у майбутньому, перш ніж встановлювати програму від невідомого розробника, перевірте коментарі тих, хто має реальний досвід використання цього застосунку. Якщо ви бачите, що користувач пише про те, що батарея його пристрою почала розряджатися після встановлення програми, або що користувач помітив занадто багато реклами на своєму телефоні, вважайте це тривожними попередженнями.