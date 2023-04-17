Виявлення Goldoson було зроблено дослідниками безпеки компанії McAfee, які у своєму блозі зазначили, що шкідливе програмне забезпечення здатне збирати список встановлених на мобільному пристрої застосунків, а також імена пристроїв, підключених до телефону через Bluetooth і Wi-Fi, і найближчі GPS-локатори. Крім того, шкідливе програмне забезпечення може займатися рекламним шахрайством, автоматично натискаючи на рекламу, що працює у фоновому режимі, без згоди користувача.
Цікаво Перестаньте це робити негайно: 5 шкідливих звичок, які руйнують ваш смартфон
Після виявлення шкідливого програмного забезпечення було проінформовано Google, а також розробників додатків, які постраждали від нього. У той час як багато розробників вжили заходів для очищення своїх додатків (оскільки вони самі стали жертвами шкідливого програмного забезпечення), ті, хто не дотримався директиви Google, видалили свої додатки з Play Store.
Які застосунки потрібно видалити
Щоб гарантувати безпеку вашого мобільного пристрою, дуже важливо перевірити, чи встановлені на ньому такі додатки, і негайно вжити заходів для їх видалення:
- L.POINT with L.PAY
- Swipe Brick Breaker
- Money Manager Expense & Budget
- TMAP
- Lotte Cinema
- Genie Music
- Cultureland version 2
- GOM Player
- Megabox
- LIVE Score Real-Time score
- Pikicast
- Compass 9: Smart Compass
- GOM Audio – Music, Sync lyrics
- TV – All About Video
- Guninday
- Item mania
- LOTTE WORLD Magicpass
- Bounce Brick Breaker
- InfiniteSlice Infinite Slice
- Norae bang
- SomNote – Beautiful note app
- Korea Subway Info: Metroid
- GoodTVBible
- Happy Mobile Happy Screen
- UBhind: Mobile Tracker Manager
- Mafu Driving Free
- Girl singer WorldCup
- FSP Mobile
- Audio Recorder
- Catmera
- Cultureland Plus
- Simple Air
- Lotteworld Seoul Sky
- Snake Ball Lover
- Play Geto
- Memory Memo
- PB Stream
- Money Manager
- Inssaticon – Cute Emoticons
- ECloud
- SCinema
- Ticket Office
- Lotteworld Aquarium
- Lotteworld Water Park
- T map for KT, LGU+
- Random number
- AOG Loader
- GOM Audio Plus – Music, Sync l
- Swipe Brick Breaker 2
- Safe Home
- Chuncheon
- Fantaholic
- Cinecube
- TNT
- Bestcare Health
- InfinitySolitaire
- New Safe
- Cashnote
- TDI News
- Eyesting
- TingSearch
- Krieshachu Fantastic
- Yeonhagoogokka
Читайте на сайті "Небайдужі батьки" хочуть заборонити використання смартфонів дітям до 16 років
Майте на увазі, що те, що застосунок було видалено з Play Store, не означає, що він не може красти ваші персональні дані та клікати на рекламу, якщо ви все ще маєте його на своєму телефоні чи планшеті. Іншими словами, якщо у вас є такі програми на будь-якому з ваших мобільних пристроїв, видаліть їх негайно, навіть якщо вони нібито були видалені розробником і пройшли тестування Google. Навіщо ризикувати?
Щоб заощадити собі час у майбутньому, перш ніж встановлювати програму від невідомого розробника, перевірте коментарі тих, хто має реальний досвід використання цього застосунку. Якщо ви бачите, що користувач пише про те, що батарея його пристрою почала розряджатися після встановлення програми, або що користувач помітив занадто багато реклами на своєму телефоні, вважайте це тривожними попередженнями.