Згідно з джерелом, ініціатором пропозиції стала компанія UsforThem, що складається з батьків. Причина в занадто великих можливостях, які дають дітям смартфони.

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Що відомо про цю пропозицію

Особам молодше 16 років заборонені секс, алкоголь, куріння, керування машиною, перегляд певних фільмів – цілком логічно додати до цього заборону на використання смартфонів, що відкривають їм доступ до всього перерахованого,

– каже Кетрін Бірбалсінгх, відома як найсуворіша директорка школи у Великій Британії.

На думку активістів, смартфони дозволяють дітям у тому чи іншому вигляді займатися майже всіма справами, які для них неприпустимі. Це впливає на здоров'я і психіку, але ж закони для неповнолітніх ухвалюють саме для того, щоб унеможливити таку шкоду. Згадують також і про звикання: смартфон викликає нездорову залежність у незміцнілій дитячій психіці. Бірбалсінгх каже, що смартфони "ламають їм мозок".

Аргументи проти таких заборон давно відомі: смартфони корисні в навчанні, дають можливість розважатися (що дуже важливо для дітей), виробляти певні навички та шукати інформацію, допомагають батькам завжди бути на зв'язку з дитиною, коли вона поза домом тощо.

Варто зазначити, що тема таких обмежень не нова. Суперечки щодо шкідливості для дітей продуктів технологічного прогресу точаться з часів зародження телебачення та відеоігор.

Однак виробники популярних операційних систем уже давно вбудували інструменти контролю в iOS і Android – вони дають змогу батькам встановлювати ліміти використання смартфонів. Однак цими функціями користуються далеко не всі сім'ї.