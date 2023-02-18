ChatGPT вражає своїми можливостями, наприклад, він може генерувати тексти, відповідати на запитання та навіть прописувати круті ідеї для створення контенту. Як повідомляє 24 Канал, ви можете використовувати ChatGPT для різних завдань, включаючи створення чат-ботів, які можуть взаємодіяти з користувачами, проведення досліджень, розробку аналітичних звітів та чимало іншого – все залежить від вашої фантазії та потреб.

Читайте на сайті Що нам розповів про себе ChatGPT і чи забере він нашу роботу: інтерв'ю зі штучним інтелектом