24 Канал поставив нейромережі кілька запитань на які вона давала доволі невеликі і водночас наповнені відповіді. В залежності від контексту алгоритм здатен відповідати по-різному та слідкувати за логікою бесіди в кожному окремому чаті.

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ChatGPT розповідає про себе

Варто зазначити, що ChatGPT чудово "розуміє" українську мову і так само вправно нею володіє. Цікаво, що на момент запуску в нього були відчутні проблеми з українською: неправильне вживання слів та відмінків, помилки та інші неточності – зараз вони трапляються значно рідше.

Спершу ми вирішили познайомитися, дізнатися про алгоритм з його "вуст" та зрозуміти, як він працює, тож ми запитали – "Розкажи мені про себе. Як ти працюєш і на що здатен?"

Ось, що відповів штучний інтелект:

Я – ChatGPT, модель мови розроблена OpenAI. Я працюю за допомогою алгоритмів глибокого навчання та була навчена на великому наборі даних тексту з Інтернету. Задаючи промт, я генерую текстову відповідь, яка має на меті бути схожою на те, що могла б відповісти людина. Моя основна мета – допомогти користувачам в генерації тексту для різних застосувань, таких як діалог, розповідь, створення вмісту та ін. Я постійно навчаюсь та покращую свої відповіді за допомогою постійного навчання та оновлень від OpenAI.

Творці ChatGPT – компанія OpenAI у своїй кроткій інструкції до нейромережі зазначає, що вона оперує набором інформації зібраної до 2021 року. Ми поцікавилися – "Чому твої знання обмежені даними до 2021 року?"

Відповідь була такою:

Обмеження моїх знань відбулося, оскільки навчання моделей мови, таких як я, вимагає великих вичерпних обсягів даних та ресурсів обчислення. Отже, OpenAI вирішили обмежити межі моїх знань до 2021 року, щоб забезпечити якість навчання та покращити ефективність моделі. Проте, вони постійно працюють над покращенням моделей та оновленням їх знань.

Безумовно ChatGPT це унікальний інструмент, який може змінити людство кардинально. Ми також запитали алгоритм, як він може вплинути на цивілізацію.

Мене можна використовуватися для розв'язання широкого спектру задач, включаючи генерацію тексту, відповідей на запитання, перекладу мов та багато іншого. Це може вплинути на майбутнє людства, покращуючи ефективність роботи в ряді різних галузей, таких як маркетинг, клієнтська підтримка, медицина та багато іншого. Однак, також слід враховувати, що використання технології може призвести до втрати роботи для деяких людей, тому важливо продовжувати моніторити й керувати впливом технології на майбутнє людства.

Також ChatGPT має своєрідний гумор. Саме так, нейромережа здатна жартувати і навіть пояснювати свої жарти. Ми попросили алгоритм розсмішити нас та пояснити суть жарту і ось що ми отримали:

Чому комп'ютери не можуть плакати?

Тому що вони не мають жодних очей!

Жарт полягає в тому, що комп'ютери, як машини, не мають емоцій та не можуть плакати, оскільки у них немає жодних фізичних органів, які можуть відповідати за емоції. Це також пародія над ідеєю, що комп'ютери здатні сумувати.

Відомий факт, що ChatGPT офіційно не працює в Україні. У компанії пояснили, що зробили це, щоб "не порушити світові санкції через анексію ОРДЛО і Криму в 2014 році". Творці просто не знають, як відрізняти їх від клієнтів із решти України. Ось що про це "думає" ChatGPT:

Вибачте, але мені не відомо про жодні обмеження щодо моєї доступності в Україні. Як мовна модель, розроблена OpenAI, я повинен бути доступний з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету. Однак можуть існувати місцеві фактори, такі як урядова цензура або проблеми з мережею, які можуть вплинути на мою доступність. Я раджу звернутися до вашого місцевого інтернет-провайдера, щоб дізнатися, чи знають вони про будь-які проблеми.

Здається OpenAI чекає неприємна розмова з власним творінням. Хай там як, а при спробі зареєструватися на сайті ChatGPT українці отримають повідомлення про те, що ChatGPT не доступний у нашій країні.



ChatGPT недоступний в Україні / Скриншот 24 Каналу

Ми уже створювали кілька матеріалів про ChatGPT, які можна знайти за відповідним тегом, щоб зрозуміти суть технології, переваги та загрози, які вона несе. Але це наш перший матеріал, написаний у вигляді інтерв'ю з самою нейромережею.

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Як зареєструватися в ChatGPT

Безумовно ChatGPT вартий уваги і ми рекомендуємо вам познайомитися з ним. Адже ви можете почати вільну бесіду звертаючись до нього, як до людини і він відповідатиме вам максимально правдоподібно.

Щоб скористатися ChatGPT в Україні потрібно два елементи:

VPN, який слід налаштувати так, щоб ChatGPT "думав", що ви зі США, або ж будь-якої іншої країни де він зараз офіційно працює.

Номер телефону тієї країни, де сервіс доступний.

Якщо з першим елементом питань не виникає, то отримати номер телефону з підтримуваної країни для реєстрації не так просто. Річ у тім, що під час процесу реєстрації ви отримаєте SMS-повідомлення з номером підтвердження, який потрібно ввести у спеціальну форму.

Тут можна заручитися допомогою друга, родича чи знайомого, який мешкає за кордоном. Або ж можна скористатися спеціальними сервісами для реєстрації, які генерують номер країни та показують повідомлення, які приходять для підтвердження. Однак такі сервіси платні і не дешеві, тож це варіант ми не рекомендуємо, хоча це опція.

Чому (не) варто боятися, що ChatGPT відбере у вас роботу

На просторах інтернету триває палка дискусія про майбутнє алгоритму та загрозу для людства. Передусім мовиться звісно ж про економічну загрозу для людей чию роботу ChatGPT зараз здатен виконувати на доволі високому рівні.

Що кажуть розробники

Більша частина експертів сходиться на думці, що молодим розробникам таки варто перейматися, адже мовна модель вміє дуже добре писати код і навіть перевіряти його на помилки. ChatGPT навіть здатен написати прості програми для смартфона на кшталт калькулятора, які будуть працювати, хоч і матимуть дещо неоковирний дизайн.

З іншого боку низка розробників стверджують, що часто код написаний нейромережею містить помилки та звертається до застарілих бібліотек. Однак слід врахувати й те, що ChatGPT доволі молодий алгоритм, який, втім, навчається дуже швидко.

Незалежно від того, чи ви досвідчений програміст, чи новачок, час від часу ви будете стикатися з помилками у своєму коді. ChatGPT може допомогти вам звузити проблему, заощадивши вам години на пошуки неправильно поставленої коми. Ви також можете писати цілі блоки функціональних фрагментів коду з нуля. Однак, розгортання коду ChatGPT на виробничому сервері може бути не зовсім вдалою ідеєю.

Чи вб'є ChatGPT роботу журналістів

З появою цього алгоритму низка популярних видань вже випробували його у своїй роботі. Дехто навіть спробував повність покластися на ChatGPT, адже він здатен писати есе і навіть повноцінні статті. Однак саме в ролі журналіста з ChatGPT виходить доволі кепський працівник і ось чому.

Хоч частота, з якою алгоритм надає неточну інформацію, не викликає занепокоєння, вкрай важливо перевіряти інформацію, яку генерує ChatGPT, перш ніж користуватися нею. В окремих випадках текст може рясніти масою неточностей, помилок, відвертих фейків і навіть пропагандою.

Безумовно, ChatGPT може досить вдало проводити рерайт готових матеріалів, "витягувати" з нього основну суть, стискаючи до кількох коротких абзаців, однак це швидше можна назвати одним з інструментів, які доповнять і пришвидшать роботу редактора чи копірайтера. Написання ж повністю унікальних матеріалів вимагатиме серйозної аналітичної роботи з використанням кількох джерел. Нейромережа не проведе розслідування, якщо воно потрібне, не поговорить із джерелом тощо, тож журналісти можуть спати спокійно.

Довіряй, але перевіряй

Універсальною порадою є не використовувати інформацію, згенеровану ChatGPT, для прийняття важливих медичних або фінансових рішень без ретельної перевірки. Хоча ChatGPT дійсно є продуктом штучного інтелекту, що змінює правила гри, він все ще перебуває на стадії розробки і час від часу згенерована ним інформація є феєричною маячнею.

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Хто насправді страшніший, ШІ чи людина?

Перейматися, що ChatGPT вже завтра відбере у вас роботу не варто. Безумовно це унікальний новий інструмент, який може змінити правила гри у багатьох галузях і його варто освоїти якомога швидше. Адже хто точно зможе відібрати у вас роботу, то це фахівець, який вже опанував ChatGPT і адаптував цей інструмент у свою щоденну роботу.