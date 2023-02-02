Майбутня модель ШІ, як повідомляється, буде здатна не тільки писати працюючий код, а й "мислити" як програміст – сумна новина для тих, хто хотів змінити рід діяльності й освоїти програмування. За проєктом стоїть Microsoft, тому масштаби розробки не варто недооцінювати.

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Що відомо

Повідомляється, що OpenAI найняла для роботи над проєктом "армію" з близько тисячі програмістів і розробників у країнах Латинської Америки та Східної Європи.

Їм доручено вирішувати класичні завдання з галузей програмування, розробки застосунків і адаптації коду під нові завдання.

Ключовий момент – вони зобов'язані детально описувати логіку свого коду письмовою англійською мовою.

Близько 60 відсотків найнятих були залучені для роботи з маркування даних.

Інші 40 відсотків – це програмісти, яким доручено створювати набори даних для інженерії програмного забезпечення, на яких навчатимуться моделі OpenAI. Вони перекладають текст в інструкції для ШІ за допомогою інструменту Codex.

Сам Codex здебільшого навчався на коді, взятому з GitHub. Ця практика забезпечила моделі певний успіх як допоміжній програмі, що автоматично доповнює та перевіряє орфографію коду з певним рівнем майстерності. GitHub, який належить Microsoft, фінансовому спонсору OpenAI, навіть пропонує "Copilot" на базі Codex, який фактично є чимось на кшталт Grammarly для програмістів.