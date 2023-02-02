Майбутня модель ШІ, як повідомляється, буде здатна не тільки писати працюючий код, а й "мислити" як програміст – сумна новина для тих, хто хотів змінити рід діяльності й освоїти програмування. За проєктом стоїть Microsoft, тому масштаби розробки не варто недооцінювати.
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Що відомо
Повідомляється, що OpenAI найняла для роботи над проєктом "армію" з близько тисячі програмістів і розробників у країнах Латинської Америки та Східної Європи.
- Їм доручено вирішувати класичні завдання з галузей програмування, розробки застосунків і адаптації коду під нові завдання.
- Ключовий момент – вони зобов'язані детально описувати логіку свого коду письмовою англійською мовою.
- Близько 60 відсотків найнятих були залучені для роботи з маркування даних.
- Інші 40 відсотків – це програмісти, яким доручено створювати набори даних для інженерії програмного забезпечення, на яких навчатимуться моделі OpenAI. Вони перекладають текст в інструкції для ШІ за допомогою інструменту Codex.
Сам Codex здебільшого навчався на коді, взятому з GitHub. Ця практика забезпечила моделі певний успіх як допоміжній програмі, що автоматично доповнює та перевіряє орфографію коду з певним рівнем майстерності. GitHub, який належить Microsoft, фінансовому спонсору OpenAI, навіть пропонує "Copilot" на базі Codex, який фактично є чимось на кшталт Grammarly для програмістів.
Однак знати, як може виглядати рядок коду – це одне. Зовсім інша справа – мати тонке розуміння того, чому і як потрібно писати програму. OpenAI хоче заповнити й цю прогалину.
З великою ймовірністю проєкт матиме успіх, так само як АІ-художники навчилися малювати реалістичні картини, а текстові нейромережі вже вміють писати зв'язні розповіді. Це вельми вигідно для великого бізнесу, оскільки дає змогу автоматизувати й здешевити рутинні процеси створення коду. Складні завдання, принаймні поки що, вирішуватимуть люди з профільною освітою і досвідом, але шлях новачкам у цю галузь тепер буде вкрай ускладнений.