Будущая модель ИИ, как сообщается, будет способна не только писать работающий код, но и "мыслить" как программист – печальная новость для тех, кто хотел сменить род деятельности и освоить программирование. За проектом стоит Microsoft, поэтому масштабы разработки не следует недооценивать.

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Что известно

Сообщается, что OpenAI наняла для работы над проектом "армию" из около тысячи программистов и разработчиков в странах Латинской Америки и Восточной Европы.

Им поручено решать классические задачи в отраслях программирования, разработке приложений и адаптации кода под новые задачи.

Ключевой момент – они обязаны подробно описывать логику своего кода на письменном английском языке.

Около 60 процентов нанятых были привлечены для работы по маркировке данных.

Остальные 40 процентов – это программисты, которым поручено создавать наборы данных для инженерии программного обеспечения, на которых будут обучаться модели OpenAI. Они переводят текст в инструкции для ИИ с помощью Codex.

Сам Codex в большинстве своем учился на коде, взятом с GitHub. Эта практика обеспечила модели определенный успех как вспомогательной программе, которая автоматически дополняет и проверяет орфографию кода с определенным уровнем мастерства. GitHub, принадлежащий Microsoft, финансовому спонсору OpenAI, даже предлагает "Copilot" на базе Codex, который фактически является чем-то вроде Grammarly для программистов.