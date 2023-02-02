Будущая модель ИИ, как сообщается, будет способна не только писать работающий код, но и "мыслить" как программист – печальная новость для тех, кто хотел сменить род деятельности и освоить программирование. За проектом стоит Microsoft, поэтому масштабы разработки не следует недооценивать.
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Что известно
Сообщается, что OpenAI наняла для работы над проектом "армию" из около тысячи программистов и разработчиков в странах Латинской Америки и Восточной Европы.
- Им поручено решать классические задачи в отраслях программирования, разработке приложений и адаптации кода под новые задачи.
- Ключевой момент – они обязаны подробно описывать логику своего кода на письменном английском языке.
- Около 60 процентов нанятых были привлечены для работы по маркировке данных.
- Остальные 40 процентов – это программисты, которым поручено создавать наборы данных для инженерии программного обеспечения, на которых будут обучаться модели OpenAI. Они переводят текст в инструкции для ИИ с помощью Codex.
Сам Codex в большинстве своем учился на коде, взятом с GitHub. Эта практика обеспечила модели определенный успех как вспомогательной программе, которая автоматически дополняет и проверяет орфографию кода с определенным уровнем мастерства. GitHub, принадлежащий Microsoft, финансовому спонсору OpenAI, даже предлагает "Copilot" на базе Codex, который фактически является чем-то вроде Grammarly для программистов.
Однако знать, как может выглядеть строка кода – это одно. Совершенно другое дело – иметь тонкое понимание того, почему и как нужно писать программу. OpenAI хочет восполнить и этот пробел.
С большой вероятностью, проект будет иметь успех, так же как ИИ-художники научились рисовать реалистические картины, а текстовые нейросети уже умеют писать связные рассказы. Это очень выгодно для крупного бизнеса, поскольку позволяет автоматизировать и удешевить рутинные процессы создания кода. Сложные задачи, по крайней мере, пока будут решать люди с профильным образованием и опытом, но путь новичкам в эту отрасль теперь будет крайне усложнен.