ChatGPT – дуже розумна нейромережа, здатна писати тексти, есе, наукові роботи, твори, статті, програмний код, вести бесіду з людиною, генеруючи логічні й розбірливі відповіді, та багато іншого. Алгоритм широко обговорюють науковці, сфера освіти, програмісти й великі компанії, очікуючи, що він повністю змінить правила гри. Microsoft, яка є прямим конкурентом Google на ринку пошукових систем і раніше вклала величезні кошти в розробку ChatGPT, вже оголосила, що впровадить цю нейромережу в свою пошукову систему Bing, яка завжди сильно відставала за якістю роботи. Тому Google тепер мусить наздоганяти.

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Що відомо

Згідно з The New York Times, компанія Google вважає ChatGPT загрозою для свого пошукового бізнесу, і протягом останніх кількох тижнів змінила свої плани. У звіті стверджується, що генеральний директор Сундар Пічаї оголосив "червоний код" і прискорив розробку ШІ.

Повідомляється, що цього року Google готується представити щонайменше 20 продуктів на базі штучного інтелекту. Вінцем цих планів стане власний чат-бот AI Search для пошукової системи Google. Принаймні деякі з них мають дебютувати на конференції I/O у травні.

Наразі розробники та експерти Google працюють над тим, щоб їхня нейромережа AI Search видавала найбільш актуальну інформацію і подавала її в етичній формі. Повідомляється, що під час розробки пошукового чат-бота в пріоритеті в компанії безпека даних, точність інформації, що видається, і швидке блокування фейків.

Цікаво, що анонс майбутнього конкурента ChatGPT від Google збігся з масовим скороченням співробітників – загалом Google звільнила близько 12 000 осіб.