Під час виступу на виставці CES 2023 компанія AMD представила перший рушій штучного інтелекту на процесорі x86. Одразу після цього директор по продуктах компанії Microsoft Панос Панай заявив, що ці можливості є майбутнім Windows. "ШІ збирається переосмислити те, як ви робите все у Windows", – каже керівник підрозділу розробки Windows.

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Панос Панай – людина, яка відповідає не тільки за Windows, а й за апаратне забезпечення Microsoft – наприклад, розробку продуктів Surface і пов'язаного з ними обладнання. До нього прислухається генеральний директор Сатья Наделла, тож коли він каже, що ШІ – це майбутнє Windows, на це, безумовно, варто звернути увагу.

На жаль, він не став вдаватись у подробиці про те, як Windows може використовувати напрацювання в області штучного інтелекту. Очевидно, що компанія, яка зараз займається розробкою наступної версії операційної системи, ще не готова розкрити подробиці, оскільки робота далека до завершення. Єдиною відомою функцією, пов'язаною із ШІ, є те, що вебкамера ПК зможе додавати розмиття фону, визначати зоровий контакт і автоматично кадрувати когось під час конференц-зв'язку, використовуючи при цьому набагато менше заряду акумулятора. Панай також згадав і про моделі природної мови.

Насправді ми вже бачили, як Windows використовує переваги обробки ШІ на ARM-чипі для іншого захопливого ефекту Windows Studio – усунення фонового шуму під час дзвінка. Можливо, ноутбуки та планшети Windows зможуть робити такі речі, про які Microsoft досі могла лише мріяти.

Що відомо про розробку AMD

AMD на тій же виставці CES 2023 анонсувала свої нові мобільні процесори Ryzen 7000. Компанія хвалиться тим, що це перші чіпи x86, які містять спеціальний движок штучного інтелекту, який, як вона стверджує, також на 20 відсотків швидший за той, що використовується в MacBook Pro від Apple з чіпами M1 Pro.

Однак Ryzen 7000 не довго будуть панувати на ринку. Пізніше цього року повинні вийти Meteor Lake від Intel – туди також будуть додані аналогічні технології.