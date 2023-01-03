Consumer Electronics Show є найбільшою технологічною подією року. Традиційно вона починається в перший тиждень січня, готуючи основу для трендів, що визначать увесь рік. Цього разу виставка пройде з 5 по 8 січня.

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Чого чекати від CES 2023

Очікується, що значну частку уваги цьогоріч захоплять метаверси та пристрої віртуальної реальності, а також штучний інтелект в усіх його проявах та застосуваннях. Meta, ймовірно, дозволить спробувати гарнітуру Oculus Quest та переконатиме потенційних користувачів, що її віртуальний всесвіт не є непотребом, як про те заявляли весь минулий рік оглядачі й тестувальники. Також компанії покажуть свої ґаджети, що розглядаються як частина наступного покоління інтернету, так званого Web 3. Вони охоплять різноманітне обладнання змішаної реальності, технології блокчейн та NFT. Сам Web 3 обіцяє людству більш децентралізований інтернет, де технологічні гіганти, великий бізнес чи уряди більше не триматимуть усіх ключів до життя онлайн.

Аналітики очікували, що серед інновацій Web 3 на виставці будуть рекламуватися криптовалюти, але про це, ймовірно, можна забути після краху криптовалютної платформи FTX й арешту її директора Сема Бенкмана-Фріда.

Серед новинок CES будуть явно прослідковуватися наслідки пандемії, оскільки продукти, розроблені під час локдаунів та віддаленої роботи, тепер будуть виходити на ринок, навіть якщо спосіб життя повертається до звичок, що існували до COVID-19, упевнений аналітик Аві Грінгарт. Також очікуються технології, призначені для кращої оцінки стану здоров'я та віддаленого зв'язку з постачальниками медичних послуг, які останнім часом набирають обертів.

Не забудуть і про екологію – ще один тренд останніх років. Хоча виставка поза сумнівами присвячена "споживацтву", навколишнє середовище також буде однією з важливих тем. Тут варто чекати на велике різноманіття новинок – від гаджетів, призначених для вилучення сміття з водних шляхів, до додатків, які допомагають людям скоротити використання енергії. Багато компаній сьогодні відмовляються від пластику в упаковці й переходять на біорозкладні матеріали, одночасно намагаючись скоротити викиди вуглецю.

Які пристрої ми побачимо

Серед більш звичних нам технологій знову очікується ціла купа найрізноманітніших моніторів. Зокрема, Samsung знову збільшує діагоналі та роздільну здатність (очікується 5К-дисплей), згинає, покращує, підвищує яскравість тощо. Привезе компанія і новий холодильник, який сподівається продати блогерам та стримерам, вбудувавши в двері величезний вертикальний екран, на якому можна гортати соцмережі. Свої монітори покажуть і Sony, LG та менш відома компанія Corsair. Також покажуть OLED-дисплеї з частотою 240 герців.

Згадавши про LG не зайвим буде згадати, що компанія приготувала екрани для автомобілів та динамік без решітки, товщиною всього 2,5 міліметра. Крім того, ми побачимо нову лінійку мінімалістичних побутових приладів, у яких дизайнери максимально прибрали непотрібні кнопки та декоративні елементи та інше. В колекції будуть холодильник, пральна машина, плита, посудомийка та інше.



Автомобільні дисплеї LG Display на виставці CES 2023 / Фото LG

Компанія Kohler вирішила дивувати ще більше й привезе на CES 2023 унітаз із голосовим помічником Alexa, підсвіткою та навіть динаміками. Вартість його вже відома – 11 500 доларів. Numi 2.0 Smart Toilet уперше був продемонстрований ще в 2019 році, але продовжував розроблятися досі. Тепер він нарешті вийде на ринок.



Смартунітаз Numi 2.0 Smart Toilet / Фото Kohler