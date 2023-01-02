Компанія Columbia Reit, яка володіє приміщенням, заявляє, що 16 грудня повідомила Twitter про розірвання договору щодо оренди 30-го поверху будівлі Хартфорд-Білдінг, якщо через п'ять днів – тобто до 21 грудня – не отримає плату. Орендар не виконав свої зобов'язання, тому орендодавець подає скаргу до суду.

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Що відбувається

Мова йде про 136 250 доларів США, які Twitter заборгував Columbia Reit.

Соцмережа вже кілька тижнів не платить орендну плату за цей або будь-який інший свій глобальний офіс, повідомила 13 грудня газета New York Times.

кілька тижнів не платить орендну плату за цей або будь-який інший свій глобальний офіс, повідомила 13 грудня газета New York Times. Раніше в цьому місяці на Twitter також подали в суд за відмову оплатити два чартерних рейси, які відбулися ще в жовтні. У цьому випадку сума ще більша – 197 725 доларів.

Пов'язано це з намаганням Ілона Маска скоротити витрати його новопридбаної компанії, однак неясно, на що він сподівається, не виплачуючи оренду. Навряд чи хтось подарує йому сотні тисяч доларів і дозволить безплатно залишатися в приміщеннях. Цікаво, що пропущені платежі по оренді вже вдарили по облігаціях, прив'язаних до штаб-квартири компанії.

Зазначимо, що договір на оренду 30 поверху Hartford Building був підписаний у 2017 році на термін у 7 років.