Якість роботи пошуку Bing завжди сильно відставала від ефективності Google. Тепер Microsoft зробить ставку на те, що більш розмовні та контекстні відповіді на запити завоюють симпатії аудиторії.

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Що відомо

Очікується, що нову версію пошуковика Microsoft може запустити вже до кінця березня цього року. Як буде працювати й виглядати цей симбіоз, поки неясно.

Microsoft є одним із найбільших інвесторів компанії OpenAI. У 2019 році корпорація профінансувала OpenAI на 1 мільярд доларів. Компанії уклали багаторічне партнерство для розробки технологій штучного інтелекту на базі хмарного обчислювального сервісу Microsoft Azure.

30 листопада OpenAI представила широкому загалу своє останнє творіння — чат-бота ChatGPT. Він являє собою нейромережу з просунутою мовною моделлю. Ключова особливість його в тому, що він може відповідати на широкий спектр питань, уміє писати есе, сценарії до фільмів, розв'язувати математичні завдання. Алгоритм також добре розуміється на програмуванні та може знайти помилку в коді або навіть написати його з нуля.

Багато користувачів уже оцінили всю користь даної нейромережі й почали активно її застосовувати. Наприклад, студенти використовують у навчанні, тоді як учителі висловили стурбованість тим, що настільки досконалий ШІ-помічник ставить під загрозу бажання навчатися і розвивати навички.

Нейромережа, як показали попередні експерименти, здатна генерувати розбірливі відповіді на будь-яке питання краще за будь-якого пошуковика. Тому Microsoft має цілком усі шанси вирватися вперед у цій гонці пошукових систем після багаторічного відставання.