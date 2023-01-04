Качество работы поиска Bing всегда сильно отставало от эффективности Google. Теперь Microsoft сделает ставку на то, что более разговорные и контекстные ответы на запросы завоюют симпатии аудитории.

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Что известно

Ожидается, что новую версию поисковика Microsoft сможет запустить уже к концу марта этого года. Как будет работать и выглядеть этот симбиоз, пока неясно.

Microsoft является одним из крупнейших инвесторов OpenAI. В 2019 году корпорация профинансировала OpenAI в 1 миллиард долларов. Компании заключили многолетнее партнерство по разработке технологий искусственного интеллекта на базе облачного вычислительного сервиса Microsoft Azure.

30 ноября OpenAI представила широкой публике свое последнее творение — чат-бота ChatGPT. Он представляет собой нейросеть с продвинутой речевой моделью. Ключевая особенность его в том, что он может отвечать на широкий спектр вопросов, умеет писать эссе, сценарии к фильмам, решать математические задачи. Алгоритм также хорошо разбирается в программировании и может найти ошибку в коде или даже написать его с нуля.

Многие пользователи уже оценили всю пользу данной нейросети и начали активно ее применять. Например, студенты используют в учебе, в то время как учителя выразили обеспокоенность тем, что столь совершенный ИИ-помощник ставит под угрозу желание учиться и развивать навыки.

Нейросеть, как показали предыдущие эксперименты, способна генерировать разборчивые ответы на любой вопрос лучше любого поисковика. Поэтому Microsoft имеет все шансы вырваться вперед в этой гонке поисковых систем после многолетнего отставания.