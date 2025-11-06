Чому виникає помилка і чи варто хвилюватися?

Microsoft підтвердила наявність програмного збою, через який на комп'ютерах з Windows 10 з'являється неправдиве повідомлення "Підтримку вашої версії Windows припинено", як повідомляє Windows Latest. Цей напис можна побачити на сторінці налаштувань Windows Update, і він може збентежити, оскільки підтримка операційної системи ще не завершилася для всіх користувачів, інформує 24 Канал.

Проблема зачіпає широкий спектр версій Windows 10, включно з Pro, Enterprise та Education з увімкненими розширеними оновленнями безпеки (ESU).

Крім того, помилку бачать навіть користувачі версій з довготривалою підтримкою, як-от Windows 10 Enterprise LTSC 2021 та IoT Enterprise LTSC 2021, підтримка яких триватиме щонайменше до 2027 року.

Сповіщення не зникає та пропонує оновити систему до Windows 11 версії 25H2 або 24H2 LTSC. Якщо ж комп'ютер не відповідає системним вимогам, Microsoft радить його утилізувати.

Попри це тривожне повідомлення, компанія запевнила, що пристрої, які все ще перебувають на офіційній підтримці (через ESU або LTSC), продовжать отримувати оновлення безпеки. Наприклад, майбутнє оновлення November 2025 Patch Tuesday буде доставлено на всі відповідні ПК.

Що робити, якщо ви натрапили на таке повідомлення?

Якщо ви побачили таке повідомлення, але ваш пристрій має право на підтримку, його можна сміливо ігнорувати, зазначає Windows Central.

Перевірити термін підтримки вашої версії Windows 10 можна в меню "Параметри" > "Система" > "Про програму".

Microsoft уже працює над розв'язанням проблеми. Компанія розгортає виправлення на стороні сервера. Щоб його застосувати, достатньо перевірити наявність оновлень і перезавантажити комп'ютер. Зазначається, що помилка має зникнути протягом 24-48 годин.

Для системних адміністраторів також доступний інструмент Known Issue Rollback (KB5066791 251020_20401), який можна застосувати через редактор групових політик. Повноцінне виправлення також буде включено до наступного накопичувального оновлення Windows.

Що відомо про завершення підтримки Windows 10?

Основна підтримка найпоширеніших версій Windows 10 – Home та Pro – офіційно завершилася 14 жовтня 2025 року. Це означає, що від цієї дати Microsoft більше не випускає безкоштовні оновлення безпеки та функціональні покращення для більшості користувачів.

Після завершення підтримки користувачі мають кілька варіантів:

Оновитися до Windows 11 . Це рекомендований Microsoft шлях для комп'ютерів, які відповідають системним вимогам. Оновлення забезпечить отримання актуальних патчів безпеки та нових функцій.

. Це рекомендований Microsoft шлях для комп'ютерів, які відповідають системним вимогам. Оновлення забезпечить отримання актуальних патчів безпеки та нових функцій. Скористатися програмою розширених оновлень безпеки (ESU) . Це платна послуга, що дозволяє отримувати критичні оновлення безпеки для Windows 10 ще протягом трьох років, до жовтня 2028-го. Вона орієнтована на бізнес-клієнтів та індивідуальних користувачів, які не можуть перейти на нову ОС.

. Це платна послуга, що дозволяє отримувати критичні оновлення безпеки для Windows 10 ще протягом трьох років, до жовтня 2028-го. Вона орієнтована на бізнес-клієнтів та індивідуальних користувачів, які не можуть перейти на нову ОС. Продовжувати користуватися Windows 10 без оновлень. Цей варіант не рекомендується, оскільки пристрій стане вразливим до нових вірусів та кібератак.

Водночас для спеціалізованих версій, як-от Enterprise LTSC, діють власні, довші терміни підтримки. Таким чином, хоча нещодавнє повідомлення про кінець підтримки було помилкою для багатьох, для більшості користувачів ера Windows 10 дійсно добігає кінця.