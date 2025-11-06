Почему возникает ошибка и стоит ли волноваться?

Microsoft подтвердила наличие программного сбоя, из-за которого на компьютерах с Windows 10 появляется ложное сообщение "Поддержка вашей версии Windows прекращена", как сообщает Windows Latest. Эту надпись можно увидеть на странице настроек Windows Update, и она может смутить, поскольку поддержка операционной системы еще не завершилась для всех пользователей, информирует 24 Канал.

Смотрите также Сколько компьютеров в мире до сих пор работает на Windows 10 и что теперь с ними будет

Проблема затрагивает широкий спектр версий Windows 10, включая Pro, Enterprise и Education с включенными расширенными обновлениями безопасности (ESU).

Кроме того, ошибку видят даже пользователи версий с долговременной поддержкой, например Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и IoT Enterprise LTSC 2021, поддержка которых продлится как минимум до 2027 года.

Оповещение не исчезает и предлагает обновить систему до Windows 11 версии 25H2 или 24H2 LTSC. Если же компьютер не соответствует системным требованиям, Microsoft советует его утилизировать.

Несмотря на это тревожное сообщение, компания заверила, что устройства, которые все еще находятся на официальной поддержке (через ESU или LTSC), продолжат получать обновления безопасности. Например, предстоящее обновление November 2025 Patch Tuesday будет доставлено на все соответствующие ПК.

Что делать, если вы наткнулись на такое сообщение?

Если вы увидели такое сообщение, но ваше устройство имеет право на поддержку, его можно смело игнорировать, отмечает Windows Central.

Проверить срок поддержки вашей версии Windows 10 можно в меню "Параметры" > "Система" > "О программе".

Microsoft уже работает над решением проблемы. Компания развертывает исправление на стороне сервера. Чтобы его применить, достаточно проверить наличие обновлений и перезагрузить компьютер. Отмечается, что ошибка должна исчезнуть в течение 24-48 часов.

Для системных администраторов также доступен инструмент Known Issue Rollback (KB5066791 251020_20401), который можно применить через редактор групповых политик. Полноценное исправление также будет включено в следующее накопительное обновление Windows.

Что известно о завершении поддержки Windows 10?

Основная поддержка самых распространенных версий Windows 10 – Home и Pro – официально завершилась 14 октября 2025 года. Это означает, что с этой даты Microsoft больше не выпускает бесплатные обновления безопасности и функциональные улучшения для большинства пользователей.

После завершения поддержки пользователи имеют несколько вариантов:

Обновиться до Windows 11 . Это рекомендованный Microsoft путь для компьютеров, которые соответствуют системным требованиям. Обновление обеспечит получение актуальных патчей безопасности и новых функций.

. Это рекомендованный Microsoft путь для компьютеров, которые соответствуют системным требованиям. Обновление обеспечит получение актуальных патчей безопасности и новых функций. Воспользоваться программой расширенных обновлений безопасности (ESU) . Это платная услуга, позволяющая получать критические обновления безопасности для Windows 10 еще в течение трех лет, до октября 2028-го. Она ориентирована на бизнес-клиентов и индивидуальных пользователей, которые не могут перейти на новую ОС.

. Это платная услуга, позволяющая получать критические обновления безопасности для Windows 10 еще в течение трех лет, до октября 2028-го. Она ориентирована на бизнес-клиентов и индивидуальных пользователей, которые не могут перейти на новую ОС. Продолжать пользоваться Windows 10 без обновлений. Этот вариант не рекомендуется, поскольку устройство станет уязвимым к новым вирусам и кибератакам.

В то же время для специализированных версий, например Enterprise LTSC, действуют собственные, более длинные сроки поддержки. Таким образом, хотя недавнее сообщение о конце поддержки было ошибкой для многих, для большинства пользователей эра Windows 10 действительно подходит к концу.