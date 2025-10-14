Что нужно знать о завершении поддержки Windows 10?

14 октября 2025 года стало последним днем, когда пользователям Windows 10 предоставили бесплатную техническую поддержку и обновления безопасности. Это означает, что жизненный цикл операционной системы, которую многие считают одной из лучших в истории компании, подошел к концу. Хотя компьютеры под ее управлением продолжат работать, они больше не будут получать обновлений и исправлений, пишет 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Отсутствие патчей делает устройства уязвимыми к хакерским атакам, вирусов и утечек конфиденциальных данных. Со временем риск использования такого компьютера для онлайн-банкинга, покупок или работы с электронной почтой существенно возрастет.

Хотя встроенный антивирус Microsoft Defender еще некоторое время будет получать обновления сигнатур для выявления известных вредоносных программ, он не сможет закрыть новые уязвимости в самом ядре операционной системы.

Что теперь делать?

Microsoft настоятельно рекомендует пользователям обновиться до Windows 11. Это обновление является бесплатным для каждого, кто купил лицензионный ключ для "десятки", но доступно только для тех компьютеров, технические характеристики которых соответствуют требованиям новой ОС.

Стоит отметить, что значительное количество устройств, до сих пор работают на Windows 10, не совместимы с Windows 11 из-за жестких аппаратных требований, в частности к процессору и наличия модуля TPM 2.0.

По состоянию на середину 2025 года, Windows 10 все еще была установлена примерно на 41% компьютеров с ОС от Microsoft, согласно данным Statcounter.

Для тех, кто не может или не хочет переходить на Windows 11, существует альтернатива – программа расширенных обновлений безопасности (ESU). Она позволит получать критические обновления для Windows 10 еще в течение одного-трех лет, но эта услуга будет платной. Это временное решение, которое дает больше времени на планирование перехода на новое оборудование или операционную систему.

