Что ждет пользователей после 14 октября 2025 года?

Прежде всего, стоит отметить, что компьютеры под управлением Windows 10 продолжат работать. Однако их использование без обновлений безопасности не рекомендуется, поскольку риски заражения вредоносными программами возрастают во много раз без своевременного исправления багов и пробелов в безопасности, пишет 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Смотрите также На рынке операционок новый лидер: кому уступила Windows 10

Для пользователей существует несколько основных путей решения этой проблемы:

Обновиться до Windows 11. Это основная рекомендация от Microsoft. Обновление является бесплатным для всех, кто ранее купил лицензию на Windows 10 или более раннюю версию ОС. Однако не все компьютеры соответствуют системным требованиям Windows 11. Компания теперь требует наличие модуля безопасности TPM 2.0, которого нет на старых устройствах. Это делает невозможным обновление для многих пользователей, которые имеют старшие, но все еще работоспособные ПК.

Приобрести новый ПК. Если компьютер не поддерживает Windows 11, Microsoft рекомендует приобрести новое устройство, соответствующее требованиям.

Воспользоваться программой расширенных обновлений (ESU). Эта программа позволяет получать обновления безопасности еще в течение одного года после официального завершения поддержки. Для домашних пользователей этот дополнительный год (с 15 октября 2025 по 13 октября 2026 года) можно получить бесплатно, синхронизировав настройки ПК с облаком OneDrive через учетную запись Microsoft. Если же вы не хотите подключаться к облаку, то можете купить ESU за 1000 бонусных баллов (Microsoft раздает их за использование ее продуктов, вроде поисковой системы Bing) или за 30 долларов. Корпоративные пользователи должны платить Microsoft комиссию за каждый ПК и каждый год дополнительной поддержки.

Программа расширенного обновления безопасности применяется ко всем пользователям вашего компьютера и до 10 устройств с одной учетной записью Microsoft. Обратите внимание, что каждое устройство нужно регистрировать отдельно.

Чтобы получить дополнительные обновления безопасности для Windows 10, на вашем компьютере должна быть установлена версия ОС 22H2 с последними совокупными обновлениями и одной из следующих редакций: Home, Pro, Pro for Workstations или Pro Education. Вам также нужно войти в систему с помощью учетной записи Microsoft и иметь права администратора. Вы можете проверить свою версию Windows 10, перейдя в Настройки – Система – О системе.

Чтобы зарегистрироваться в программе расширенных обновлений:

Перейдите в Настройки – Обновления и защита – Windows Update. Загрузите и установите все доступные обновления.

В этом же меню впоследствии должно заявиться сообщение "Поддержка Windows 10 прекращается в октябре 2025 года". Нажмите кнопку "Зарегистрироваться сейчас".

Откроется мастер ESU. Нажмите кнопку "Далее".

Если вы используете локальную учетную запись, Windows предложит вам войти в систему с помощью учетной записи Microsoft.

После входа вам будет предложено три доступных варианта: создать резервную копию настроек и получить бесплатные обновления, оплатить Microsoft 1000 бонусных баллов или оплатить 30 долларов. Выберите первый вариант, если не хотите платить.

Когда вы создадите резервную копию своих настроек, Windows сообщит вам, что вы имеете право на бесплатные обновления.

Нажмите кнопку "Зарегистрироваться" и подождите, пока программа зарегистрирует вас.

Готово, система теперь зарегистрирована в программе расширенных обновлений безопасности, которая предоставляет вам один год обновлений безопасности до 13 октября 2026 года.

Перейти на другую операционную систему. Для старых компьютеров, несовместимых с Windows 11, хорошей альтернативой является переход на одних из дистрибутивов Linux. Большинство из них бесплатные и менее требовательны к аппаратному обеспечению. Однако это обернется для вас отсутствием некоторых программ и ужасным выбором игр.

Использовать сторонние сервисы. Такие компании, как 0patch, предлагают платные обновления безопасности для Windows 10 на срок до пяти лет, но это является неофициальной поддержкой.

Рассмотрите вариант с антивирусом. Если вы не имеете возможности или не хотите приобрести новый компьютер, есть смысл начать пользоваться сторонним антивирусом. Хотя он не защитит от всех проблем и не закроет пока не найденные баги Windows, он все равно повысит уровень вашей безопасности благодаря собственному мониторингу.

Воспользуйтесь обходными путями для установки Windows 11 на старый компьютер. Вы можете обойти аппаратные ограничения с помощью таких программ, как Flyby11. О том, как это сделать, мы написали в отдельном материале.