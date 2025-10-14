Microsoft продолжает развивать собственные ИИ-решения, уменьшая зависимость от партнерства с OpenAI. Новинка под названием MAI-Image-1 стала первым генератором изображений, созданным внутри компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Microsoft.

Что известно о MAI-Image-1?

По словам разработчиков, главное преимущество модели – это умение создавать реалистичные сцены, где сохранено естественное освещение и текстуры.

На данный момент MAI-Image-1 проходит тестирование на внутренней платформе LMArena. В Microsoft отметили, что вскоре модель будет интегрирована в сервисы Copilot и Bing Image Creator, где пользователи смогут оценить ее возможности.

Это уже не первый шаг Microsoft к независимости в сфере искусственного интеллекта. Летом компания представила свои первые собственные модели – MAI-Voice-1 и MAI-1-preview, которые стали началом широкой программы развития ИИ. Руководитель подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман тогда заявил, что компания имеет "огромную пятилетнюю дорожную карту" с постоянными инвестициями в разработки.

Судя по темпам, Microsoft придерживается этого плана: компания регулярно выпускает новые модели и активно внедряет их в собственные продукты.

Почему Microsoft заблокировала облачные сервисы Израиля?

Microsoft объявила о прекращении доступа некоторых своих сервисов к подразделению Минобороны Израиля после выяснения, что технологии использовались для масштабного наблюдения за палестинцами. Речь идет об удалении части функций по хранению и обработке данных на платформе Azure, что связано с подразделением 8200.

Microsoft подтвердила, что обнаружила доказательства, что ее облачная инфраструктура Azure использовалась подразделением 8200 Израильского Министерства обороны для хранения и анализа огромных объемов данных. В частности, это подразделение хранило записи телефонных разговоров палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу.