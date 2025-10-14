Microsoft продовжує розвивати власні ШІ-рішення, зменшуючи залежність від партнерства з OpenAI. Новинка під назвою MAI-Image-1 стала першим генератором зображень, створеним усередині компанії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Microsoft.

Дивіться також Кінець епохи Windows 10: з чим зіткнуться користувачі, коли мільйони комп'ютерів тепер вразливі

Що відомо про MAI-Image-1?

За словами розробників, головна перевага моделі – це вміння створювати реалістичні сцени, де збережено природне освітлення та текстури.

Наразі MAI-Image-1 проходить тестування на внутрішній платформі LMArena. У Microsoft зазначили, що незабаром модель буде інтегрована у сервіси Copilot та Bing Image Creator, де користувачі зможуть оцінити її можливості.

Це вже не перший крок Microsoft до незалежності у сфері штучного інтелекту. Влітку компанія презентувала свої перші власні моделі – MAI-Voice-1 та MAI-1-preview, що стали початком ширшої програми розвитку ШІ. Керівник підрозділу Microsoft AI Мустафа Сулейман тоді заявив, що компанія має «величезну п’ятирічну дорожню карту» з постійними інвестиціями у розробки.

Судячи з темпів, Microsoft дотримується цього плану: компанія регулярно випускає нові моделі та активно впроваджує їх у власні продукти.

Чому Microsoft заблокувала хмарні сервіси Ізраїлю?

Microsoft оголосила про припинення доступу деяких своїх сервісів до підрозділу Міноборони Ізраїлю після з’ясування, що технології використовувалися для масштабного спостереження за палестинцями. Йдеться про видалення частини функцій зі зберігання та обробки даних на платформі Azure, що пов’язано з підрозділом 8200.

Microsoft підтвердила, що виявила докази, що її хмарна інфраструктура Azure використовувалась підрозділом 8200 Ізраїльського Міністерства оборони для збереження й аналізу величезних обсягів даних. Зокрема, цей підрозділ зберігав записи телефонних розмов палестинців у секторі Газа та на Західному березі.