Microsoft підтвердила, що виявила докази, що її хмарна інфраструктура Azure використовувалась підрозділом 8200 Ізраїльського Міністерства оборони для збереження й аналізу величезних обсягів даних. Зокрема, цей підрозділ зберігав записи телефонних розмов палестинців у секторі Газа та на Західному березі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог Microsoft.

Що сталося і чому Microsoft втрутилася?

Близько 8 000 терабайт даних таких записів зберігались у дата-центрі Microsoft у Нідерландах.

В ході внутрішнього аудиту було підтверджено значну частину опублікованих звітів. Було знайдено інформацію, що підтверджує використання хмарних потужностей ізраїльським підрозділом, включно з Azure storage та використанням AI-сервісів. Водночас Microsoft не має прямого доступу до вмісту даних клієнтів у цьому процесі.

Як повідомляє Gizmodo, у відповідь компанія припинила надання певних послуг підрозділу 8200, зокрема доступ до окремих функцій зберігання даних та AI-інструментів. Однак великий контракт Microsoft із ізраїльськими структурами поки що залишається чинним, і компанія зазначає, що заходи стосуються лише певних сервісів та одного підрозділу.

Рішення про блокування контракту прийшло під тиском активістів і працівників Microsoft, що закликали компанію розірвати зв’язки з урядом Ізраїлю в контексті конфлікту. Рух No Azure for Apartheid провів кілька акцій протесту, зокрема сидячі мітинги, після чого компанія погодилась на часткове припинення співпраці. Представники руху назвали це "слабким, але значущим проривом".

Microsoft заявила, що досі підтримує кібербезпеку Ізраїлю та інших країн Близького Сходу в межах нормального функціонування. Також підкреслено прагнення компанії забезпечити, аби її сервіси не використовувалися для масового спостереження мирних громадян.

Microsoft стверджує, що здійснила оцінку ситуації у співпраці з Міністерством оборони Ізраїлю та оцінює свої кроки з точки зору відповідності умовам власних сервісних угод. При цьому компанія наразі не коментує можливе ширше відключення або подальші санкції щодо інших підрозділів чи функцій.

