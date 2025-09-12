Компанії Microsoft та OpenAI оприлюднили спільну заяву про підписання попереднього меморандуму, але остаточні умови ще узгоджуються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Що передбачає нова угода між Microsoft і OpenAI?

За даними The New York Times, документ визначає принципи розподілу технологій і доходів від них. Крім того, він змінює попереднє положення, яке забороняло Microsoft отримувати доступ до найпотужніших розробок OpenAI у разі досягнення рівня штучного загального інтелекту (AGI).

Водночас OpenAI передає частку акцій вартістю щонайменше 100 мільярдів доларів своєму некомерційному підрозділу, що й надалі контролюватиме компанію. Це відкриває шлях до перетворення OpenAI на публічну корпорацію з соціальною місією та потенційного виходу на IPO. Однак для цього потрібно було досягти домовленості з Microsoft, зокрема щодо її частки у прибутках. Відомо, що Microsoft інвестувала понад 13 мільярдів доларів і має право на 49% майбутніх прибутків OpenAI.

Перші повідомлення про плани OpenAI змінити свою складну некомерційну структуру з’явилися ще торік. Після Різдва 2024 року компанія офіційно заявила про намір перетворитися на публічну корпорацію з випуском звичайних акцій, що дозволить залучати капітал на стандартних умовах. Проте вже у травні OpenAI уточнила, що її некомерційна рада збереже контроль над усією організацією.

Таким чином, новий етап партнерства з Microsoft може стати ключовим для балансування між потребою в інвестиціях та збереженням контролю за розвитком штучного інтелекту у межах первісної місії OpenAI.

Як Microsoft намагається зменшити залежність від OpenAI?

Компанія Microsoft починає інтегрувати технології штучного інтелекту Claude від Anthropic у свій пакет Office 365. Це партнерство означає, що інструменти на основі Claude працюватимуть у таких програмах, як Word, Excel, Outlook і PowerPoint, разом із рішеннями від OpenAI. Такий крок є частиною стратегії Microsoft, спрямованої на зменшення залежності від одного партнера у сфері штучного інтелекту.

Причиною диверсифікації партнерств є певна напруженість у відносинах між Microsoft та OpenAI. Остання почала розвивати власні проєкти, аналоги яких має Microsoft, наприклад, платформу, схожу на LinkedIn. Крім того, OpenAI планує реструктуризацію та перехід у формат for-profit. Паралельно з цим Microsoft веде переговори щодо нової угоди для доступу до її моделей.