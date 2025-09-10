Microsoft уклала угоду з Anthropic, щоб інтегрувати її AI-моделі в пакети Office 365. Зокрема, Claude Sonnet 4 застосовуватиметься для нових можливостей, серед яких створення більш привабливих презентацій у PowerPoint. Таким чином, Anthropic доповнить технології OpenAI, які залишаються ключовими для Microsoft, але вже не єдиними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Information.

Дивіться також Перехід на Windows 11 може затягнутися: половина ПК досі працює на Windows 10

Причиною стала стратегія компанії з диверсифікації партнерств у сфері штучного інтелекту. Напруженість у відносинах між Microsoft та OpenAI зросла після того, як OpenAI почала розвивати власні інфраструктурні проєкти та навіть представила платформу, схожу на LinkedIn. Крім того, OpenAI готується до реструктуризації з переходом у формат for-profit, і Microsoft паралельно веде переговори про нову угоду для доступу до її моделей.

Аналітики відзначають, що у деяких завданнях Claude від Anthropic показує кращі результати, ніж моделі OpenAI. Наприклад, він здатний ефективніше створювати естетично привабливі слайди.

Microsoft уже мала досвід роботи з іншими AI-рішеннями. Через GitHub Copilot компанія пропонує доступ не тільки до моделей OpenAI, а й до Grok від xAI та Claude від Anthropic. Водночас корпорація інвестує у власні розробки – нещодавно вона представила внутрішні моделі MAI-Voice-1 та MAI-1-preview.

Зі свого боку, OpenAI також намагається зменшити залежність від Microsoft. Компанія працює над виробництвом власних AI-чипів у партнерстві з Broadcom, що стартує у 2026 році, і поступово будує власну екосистему.

Попри розширення партнерств, у Microsoft підкреслюють, що продовжують співпрацювати з OpenAI над передовими моделями і не відмовляються від довгострокових відносин.

Чому бізнес платитиме мільярди за стару Windows 10?

Аналітична компанія Nexthink прогнозує, що розширена підтримка Windows 10 коштуватиме корпоративним клієнтам близько 7,3 мільярда доларів. Цей прогноз ґрунтується на розрахунку, що всі 120 мільйонів пристроїв, які залишаться на Windows 10, оплатять річну підтримку за ціною 61 долар за кожен комп'ютер.

Така значна сума витрат може бути виправданою, оскільки, за даними Nexthink, Windows 11 наразі працює менш стабільно. Пристрої з Windows 11 мають удвічі більше системних збоїв (1,2% проти 0,6% у Windows 10) і частіше потребують апаратного перезавантаження (9,9% проти 8,5%). Для бізнесу, де надійність і стабільність роботи є критично важливими, ці показники відіграють вирішальну роль.