Microsoft заключила соглашение с Anthropic, чтобы интегрировать ее AI-модели в пакеты Office 365. В частности, Claude Sonnet 4 будет применяться для новых возможностей, среди которых создание более привлекательных презентаций в PowerPoint. Таким образом, Anthropic дополнит технологии OpenAI, которые остаются ключевыми для Microsoft, но уже не единственными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

Смотрите также Переход на Windows 11 может затянуться: половина ПК до сих пор работает на Windows 10

Причиной стала стратегия компании по диверсификации партнерств в сфере искусственного интеллекта. Напряженность в отношениях между Microsoft и OpenAI возросла после того, как OpenAI начала развивать собственные инфраструктурные проекты и даже представила платформу, похожую на LinkedIn. Кроме того, OpenAI готовится к реструктуризации с переходом в формат for-profit, и Microsoft параллельно ведет переговоры о новом соглашении для доступа к ее моделям.

Аналитики отмечают, что в некоторых задачах Claude от Anthropic показывает лучшие результаты, чем модели OpenAI. Например, он способен эффективнее создавать эстетически привлекательные слайды.

Microsoft уже имела опыт работы с другими AI-решениями. Через GitHub Copilot компания предлагает доступ не только к моделям OpenAI, но и к Grok от xAI и Claude от Anthropic. В то же время корпорация инвестирует в собственные разработки – недавно она представила внутренние модели MAI-Voice-1 и MAI-1-preview.

Со своей стороны, OpenAI также пытается уменьшить зависимость от Microsoft. Компания работает над производством собственных AI-чипов в партнерстве с Broadcom, что стартует в 2026 году, и постепенно строит собственную экосистему.

Несмотря на расширение партнерств, в Microsoft подчеркивают, что продолжают сотрудничать с OpenAI над передовыми моделями и не отказываются от долгосрочных отношений.

Почему бизнес будет платить миллиарды за старую Windows 10?

Аналитическая компания Nexthink прогнозирует, что расширенная поддержка Windows 10 будет стоить корпоративным клиентам около 7,3 миллиарда долларов. Этот прогноз основывается на расчете, что все 120 миллионов устройств, которые останутся на Windows 10, оплатят годовую поддержку по цене 61 доллар за каждый компьютер.

Такая значительная сумма расходов может быть оправданной, поскольку, по данным Nexthink, Windows 11 сейчас работает менее стабильно. Устройства с Windows 11 имеют вдвое больше системных сбоев (1,2% против 0,6% в Windows 10) и чаще требуют аппаратной перезагрузки (9,9% против 8,5%). Для бизнеса, где надежность и стабильность работы являются критически важными, эти показатели играют решающую роль.