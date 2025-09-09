Несмотря на то что до прекращения поддержки Windows 10 осталось чуть больше месяца, значительная часть пользователей не спешит переходить на новую операционную систему. По оценкам эксперта Лукаса Гуттермана, около 400 миллионов компьютеров продолжают работать на Windows 10, рассказывает 24 Канал.

Крупные производители, такие как HP и Dell, подтверждают, что до 50% современных ПК все еще используют старую ОС. Это свидетельствует о том, что массовый переход на Windows 11, вероятно, затянется и на 2026 год.

Корпоративные клиенты активно обновляются, тогда как малый и средний бизнес, по словам гендиректора HP Энрике Лореса, скорее всего, воспользуется платной программой расширенных обновлений безопасности.

Это позволит им отложить закупку новых компьютеров еще на год. В то же время общественная инициативная группа The Restart Project обратилась к Microsoft с петицией, настаивая, что такое решение является лишь отсрочкой проблемы, а не ее решением.

Активисты предупреждают, что это может привести к образованию наибольшего количества электронных отходов в истории.

На фоне этих событий продажи компьютеров растут. Компания HP сообщила об увеличении поставок потребительских ПК на 8% и бизнес-моделей на 3%, что повысило ее выручку на 6%.

В Dell выручка от потребительских ПК сократилась на 7%, но прибыль выросла благодаря повышению цен. Компания ожидает положительной динамики продаж в связи с окончанием поддержки Windows 10.

Аналитики Gartner прогнозируют, что в 2025 году поставки ПК с искусственным интеллектом достигнут 77,8 миллиона устройств, что составит 31% мирового рынка.

В 2026 году этот сегмент может вырасти до 143 миллионов единиц, или более 50% от всех продаж. Пользователи в соцсетях выражают недовольство, считая, что устаревание Windows 10 является искусственным.

По их мнению, это скрытое стремление Microsoft увеличить продажи компьютеров класса Copilot+ и заставить аудиторию перейти на Windows 11.

Что известно о прекращении поддержки Windows 10?

Microsoft прекращает поддержку этой операционной системы уже 14 октября. Компания активно поощряет переход на Windows 11, которая уже стала самой популярной настольной ОС с долей рынка 52%, обойдя Windows 10.

Для обновления нужна современная система с официальной поддержкой Windows 11. Однако установить Windows 11 можно и в обход аппаратных ограничений.

Есть также официальный способ установить Windows 11 на устройства, которые не соответствуют требованиям системы, но этот вариант подходит для новых компьютеров и ноутбуков, не соответствующих ограничениям Microsoft.