Попри те що до припинення підтримки Windows 10 залишилося трохи понад місяць, значна частина користувачів не поспішає переходити на нову операційну систему. За оцінками експерта Лукаса Гуттермана, близько 400 мільйонів комп'ютерів продовжують працювати на Windows 10, розповідає 24 Канал.

Великі виробники, такі як HP та Dell, підтверджують, що до 50% сучасних ПК все ще використовують стару ОС. Це свідчить про те, що масовий перехід на Windows 11, ймовірно, затягнеться і на 2026 рік.

Корпоративні клієнти активно оновлюються, тоді як малий та середній бізнес, за словами гендиректора HP Енріке Лореса, швидше за все, скористається платною програмою розширених оновлень безпеки.

Це дозволить їм відкласти закупівлю нових комп'ютерів ще на рік. Водночас громадська ініціативна група The Restart Project звернулася до Microsoft з петицією, наполягаючи, що таке рішення є лише відстрочкою проблеми, а не її вирішенням.

Активісти попереджають, що це може призвести до утворення найбільшої кількості електронних відходів в історії.

На тлі цих подій продажі комп'ютерів зростають. Компанія HP повідомила про збільшення постачання споживчих ПК на 8% та бізнес-моделей на 3%, що підвищило її виручку на 6%.

У Dell виручка від споживчих ПК скоротилася на 7%, але прибуток зріс завдяки підвищенню цін. Компанія очікує позитивної динаміки продажів у зв'язку із закінченням підтримки Windows 10.

Аналітики Gartner прогнозують, що у 2025 році постачання ПК зі штучним інтелектом сягнуть 77,8 мільйона пристроїв, що складе 31% світового ринку.

У 2026 році цей сегмент може зрости до 143 мільйонів одиниць, або понад 50% від усіх продажів. Користувачі в соцмережах висловлюють невдоволення, вважаючи, що застарівання Windows 10 є штучним.

На їхню думку, це приховане прагнення Microsoft збільшити продажі комп'ютерів класу Copilot+ та змусити аудиторію перейти на Windows 11.

Що відомо про припинення підтримки Windows 10?

Microsoft припиняє підтримку цієї операційної системи вже 14 жовтня. Компанія активно заохочує перехід на Windows 11, яка вже стала найпопулярнішою настільною ОС із часткою ринку 52%, обійшовши Windows 10.

Для оновлення потрібна сучасна система з офіційною підтримкою Windows 11. Однак встановити Windows 11 можна і в обхід апаратних обмежень.

Є також офіційний спосіб встановити Windows 11 на пристрої, які не відповідають вимогам системи, але цей варіант підходить для нових комп'ютерів і ноутбуків, що не відповідають обмеженням Microsoft.